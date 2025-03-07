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Ла Лига обратилась в полицию из-за оскорблений в адрес Винисиуса

Сегодня, 11:08

Ла Лига обратилась в полицию Страны Басков в связи с оскорбительными кричалками и расистскими жестами со стороны болельщиков «Реал Сосьедад» в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

«После сбора необходимых доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, который осуществлялся путем поиска и анализа кадров, а также проведения экспертизы по чтению по губам, Ла Лига обратилась в эртсаинсу с жалобой на лиц, ответственных за оскорбления и расистские жесты в адрес игрока Винисиуса Жуниора», – сообщили в лиге.

  • Эртсаинса – автономная полиция Страны Басков.
  • Поклонники «Сосьедада» оскорбляли Винисиуса во время полуфинального матча Кубка Испании 26 февраля. Мадридцы победили в гостях со счетом 1:0.

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Источник: As
Испания. Кубок Реал Реал Сосьедад Винисиус
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