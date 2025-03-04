Расширенный состав сборной России, диагноз Тюкавина, Бубнов вернулся на экраны и другие новости

Бубнов вернулся на экраны и рассказал, где пропадал 7 лет

Тюкавин порвал кресты и пропустит полгода, Сперцян выбыл минимум на месяц

Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву

«Барселона» выдвинула Неймару условие для возвращения в клуб

Расширенный состав сборной России на мартовский сбор

Карпин объяснил, почему ушел из «Ростова» перед возобновлением сезона РПЛ, уточнив, когда было принято решение

Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

«Спартак» отказался покупать 14-миллионного аргентинца

Тимощука и Каладзе лишили спортивных званий на Украине

Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии

«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме

Гурцкая спрогнозировал тренерскую отставку в РПЛ в марте – ранее он предсказал уход Карпина из «Ростова»