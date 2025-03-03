Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии

Спортивный юрист компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев прокомментировал ситуацию, в которой оказался капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

Натурализованный бразилец попал в расширенный состав сборной России из 42 футболистов.

Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.

Также в марте левого защитника включили в предварительную заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

«Прежде всего нужно обратить внимание на то, что когда Дуглас Сантос получил российское гражданство, на сайте «Зенита» появилось официальное заявление, что ФИФА разрешила футболисту выступать за сборную России.

Такое разрешение возможно только в том случае, когда игрок письменно отказывается выступать за предыдущую сборную. Из заявления «Зенита» следует, что Дуглас Сантос отказался от выступления за сборную Бразилии.

Вернуться в бразильскую сборную он может только при одном условии – если он не сыграет за сборную России ни одного матча, будь то официальная или неофициальная встреча.

Если он не сыграют за сборную России, то может обратиться в ФИФА и попроситься обратно в сборную Бразилии, но тогда он навсегда утратит возможность сыграть за российскую сборную и будет считаться легионером«, – объяснил юрист.