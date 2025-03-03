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  • Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии

Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии

Вчера, 19:30
9

Спортивный юрист компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев прокомментировал ситуацию, в которой оказался капитан «Зенита» Дуглас Сантос.

  • Натурализованный бразилец попал в расширенный состав сборной России из 42 футболистов.
  • Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
  • Также в марте левого защитника включили в предварительную заявку сборной Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026 с Колумбией и Аргентиной.

«Прежде всего нужно обратить внимание на то, что когда Дуглас Сантос получил российское гражданство, на сайте «Зенита» появилось официальное заявление, что ФИФА разрешила футболисту выступать за сборную России.

Такое разрешение возможно только в том случае, когда игрок письменно отказывается выступать за предыдущую сборную. Из заявления «Зенита» следует, что Дуглас Сантос отказался от выступления за сборную Бразилии.

Вернуться в бразильскую сборную он может только при одном условии – если он не сыграет за сборную России ни одного матча, будь то официальная или неофициальная встреча.

Если он не сыграют за сборную России, то может обратиться в ФИФА и попроситься обратно в сборную Бразилии, но тогда он навсегда утратит возможность сыграть за российскую сборную и будет считаться легионером«, – объяснил юрист.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Зенит Россия Бразилия Дуглас Сантос
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Комментарии (9)
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...короче
1741019791
...Миллер собственными ручками наденет на Сантоса футболку сборной...
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Интерес
1741019986
"Лепщики пельменей" из ГАЗПРОМА натужно решают :лепить,или разлепить?
Ответить
7:1
1741021035
неофициальные встречи не влияют на смену спортивного гражданства же, разве не?
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TOMSON
1741024204
Мне кажется для бразильца, 5 минут в официальном матче за свою сборную ценнее, чем игра пусть и на чм за любую другую.
Ответить
мАсквобадгуно
1741025597
Не вызовут Сантоса в сборную Бразилии. Это новый троллинг России.
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BarStep
1741026821
Дуглас Сантос отказался от выступления за сборную Бразилии в письменном виде… Зачем этот Юра Зайцев говна накидал?!
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