Гурцкая спрогнозировал тренерскую отставку в РПЛ в марте – ранее он предсказал уход Карпина из «Ростова»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сказал, какого тренера, работающего в чемпионате России, уволят через несколько недель.
– Сколько матчей вы даете Личке в «Динамо»?
– Две игры. В мартовскую паузу его уберут.
– Кто виноват в том, что его вовремя не уволили?
– «Динамо» было под впечатлением от третьего места в прошлом году, они не могут убрать тренера с третьим местом. Они бы с удовольствием его убрали.
– Кто должен его уволить?
– Должен принять решение, конечно, Гафин. Генеральный директор или председатель совета директоров.
– Карпин будет в «Динамо»?
– Мне бы этого хотелось.
- Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года.
- Московская команда в воскресенье сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).
- Динамовцы идут на 4-м месте в РПЛ, отставая от лидеров на 4 очка.
- Гурцкая ранее предсказал уход Валерия Карпина из «Ростова» перед рестартом сезона.
Источник: «Это футбол, брат!»