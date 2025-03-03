Карпин ответил, когда было принято решение об уходе из «Ростова»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин уточнил, когда он решил покинуть донской клуб.

– Когда решили, что нужно сосредоточиться на сборной России?

– Решение было принято и проговорено с «Ростовом» ещe в декабре. Нужно было мне лично сосредоточиться на сборной и не совмещать.

Это было моe решение, на которое, к счастью, руководители «Ростова» пошли.

Ну и, во-вторых, лично мне пауза после трeх лет совмещения не помешает.