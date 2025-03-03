Карпин ответил, когда было принято решение об уходе из «Ростова»

Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин уточнил, когда он решил покинуть донской клуб.
– Когда решили, что нужно сосредоточиться на сборной России?
– Решение было принято и проговорено с «Ростовом» ещe в декабре. Нужно было мне лично сосредоточиться на сборной и не совмещать.
Это было моe решение, на которое, к счастью, руководители «Ростова» пошли.
Ну и, во-вторых, лично мне пауза после трeх лет совмещения не помешает.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
Источник: «Чемпионат»