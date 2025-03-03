Карпин объяснил, почему ушел из «Ростова» перед возобновлением сезона РПЛ

Валерий Карпин рассказал, почему покинул пост главного тренера «Ростова» незадолго до рестарта чемпионата России.
«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом» возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», – объяснил тренер.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
Источник: «Чемпионат»