Карпин объяснил, почему ушел из «Ростова» перед возобновлением сезона РПЛ

Валерий Карпин рассказал, почему покинул пост главного тренера «Ростова» незадолго до рестарта чемпионата России.

«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом» возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», – объяснил тренер.