«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме

Бывший голкипер «Локомотива» Гилерме официально вернулся в московский клуб.

Его назначили на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локо».

«Гилерме присоединился к Департаменту развития молодeжного футбола ФК «Локомотив» и будет работать с молодыми голкиперами команд Академии и молодежки», – уточнили в клубе.