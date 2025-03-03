«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме

Бывший голкипер «Локомотива» Гилерме официально вернулся в московский клуб.
Его назначили на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола «Локо».
«Гилерме присоединился к Департаменту развития молодeжного футбола ФК «Локомотив» и будет работать с молодыми голкиперами команд Академии и молодежки», – уточнили в клубе.
- 39-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
- Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
- На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»