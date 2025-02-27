Генич назвал лучших футболистов в истории РПЛ на каждой позиции

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в опросе о лучших игроках чемпионата России.
Журналист выбрал сильнейших футболистов на каждой позиции.
– Кто лучший нападающий в истории РПЛ?
– Халк.
– Кто лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?
– Кто лучший полузащитник в истории РПЛ?
– Кто лучший полузащитник в РПЛ прямо сейчас?
– Кто лучший защитник в истории РПЛ?
– Наверное, Неманья Видич.
– Кто лучший защитник в РПЛ прямо сейчас?
– Мне нравится Виллиан Роша.
– Кто лучший вратарь в истории РПЛ?
– Игорь Акинфеев.
– Кто лучший вратарь в РПЛ прямо сейчас?
Источник: телеграм-канал Winline