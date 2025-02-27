Генич назвал лучших футболистов в истории РПЛ на каждой позиции

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в опросе о лучших игроках чемпионата России.

Журналист выбрал сильнейших футболистов на каждой позиции.

– Кто лучший нападающий в истории РПЛ?

– Халк.

– Кто лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?

– Манфред Угальде.

– Кто лучший полузащитник в истории РПЛ?

– Квинси Промес.

– Кто лучший полузащитник в РПЛ прямо сейчас?

– Максим Глушенков.

– Кто лучший защитник в истории РПЛ?

– Наверное, Неманья Видич.

– Кто лучший защитник в РПЛ прямо сейчас?

– Мне нравится Виллиан Роша.

– Кто лучший вратарь в истории РПЛ?

– Игорь Акинфеев.

– Кто лучший вратарь в РПЛ прямо сейчас?

– Игорь Акинфеев.