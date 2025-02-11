Глебов рассказал о своем состоянии после получения травмы

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сообщил, что вскоре ему предстоит пройти обследование после травмы, полученной в столкновении с полузащитником «Краснодара» Юрием Газинским в матче за третье место Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Со мной всe уже более‑менее обошлось. Немного могу наступать [на ногу], скоро будем обследоваться и всe будет ясно. Спасибо всем за поддержку и тeплые слова. Жаль, что проиграли, но как говорится, без поражений не бывает побед», – сказал Глебов.