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Глебов рассказал о своем состоянии после получения травмы

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сообщил, что вскоре ему предстоит пройти обследование после травмы, полученной в столкновении с полузащитником «Краснодара» Юрием Газинским в матче за третье место Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Со мной всe уже более‑менее обошлось. Немного могу наступать [на ногу], скоро будем обследоваться и всe будет ясно. Спасибо всем за поддержку и тeплые слова. Жаль, что проиграли, но как говорится, без поражений не бывает побед», – сказал Глебов.

  • Вингер вышел на замену на 62-й минуте матча и получил травму в концовке встречи.
  • 19-летний Глебов в этом сезоне провел за ЦСКА 10 матчей, забил 1 гол.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Глебова

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Комментарии (2)
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1739263799
Выздоравливай.А то,что проиграли-это уже привычно.
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Январь 59
1739265363
Скорейшего выздоровления. Дай бог что бы всё обошлось без последствий. Удачи тебе.
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