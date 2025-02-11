Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча с ЦСКА.

Команды разыгрывали 3-е место в Зимнем кубке РПЛ.

Южане победили со счетом 2:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В первом тайме соперник был лучше нас. Мы действовали не совсем верно, были растянуты, шли в неподготовленный прессинг. Соперник пользовался пространством, у них быстрые игроки, быстрые нападающие.

Понравилась наша реакция в перерыве. Мы немного изменили свои тактические действия. Игра выравнялась. Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть.

Такие матчи будут в сезоне, когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы сегодня и сделали», – сказал Мусаев.