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  • Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча с ЦСКА.

  • Команды разыгрывали 3-е место в Зимнем кубке РПЛ.
  • Южане победили со счетом 2:1.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В первом тайме соперник был лучше нас. Мы действовали не совсем верно, были растянуты, шли в неподготовленный прессинг. Соперник пользовался пространством, у них быстрые игроки, быстрые нападающие.

Понравилась наша реакция в перерыве. Мы немного изменили свои тактические действия. Игра выравнялась. Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть.

Такие матчи будут в сезоне, когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы сегодня и сделали», – сказал Мусаев.

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Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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Кордоба выиграл матч
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