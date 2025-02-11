Бубнов высказался о матче ЦСКА – «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил матч за 3-е место Зимнего кубка РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:2).
«Соперники набрали неплохую форму и играли от начала до конца в хорошем темпе. Не в максимальном, но здесь никто и не ждал максимальных скоростей в подготовительный период.
С составами обе команды примерно определились. ЦСКА будет играть в четыре защитника, при случае может перестроиться на пять. Пьяничу отвели роль свободного художника, Зделар будет в опорной зоне действовать, Обляков и Кисляк, вероятно, в середине поля. Впереди Мусаев и Койта неплохо себя проявляют.
«Краснодар» с этим составом еще осенью играл, он уже хорошо сыгран, сейчас шлифуются связи.
Если говорить о ходе встречи, то не могу сказать, что «Краснодар» выиграл по делу. Первый тайм команда Мусаева проиграла – у ЦСКА было четыре голевых момента, в половине из них точно нужно было забивать. И в случае реализации этих двух моментов армейцы выиграли бы.
У краснодарцев до перерыва вообще ни одного момента не имелось, да и после кроме тех, что реализовал Кордоба, вспомнить нечего. Колумбийцу дали пробить с линии штрафной, затем он в фирменном стиле принял, развернулся и под давлением со стороны защитников поразил ворота.
По сути «Краснодар» выиграл за счет индивидуального мастерства Кордобы. Поэтому, если оценивать саму игру, то у ЦСКА в принципе всe было нормально с организацией в атаке. Да и сказать, что слабо в обороне действовали, нельзя – надежно играли. Проблема была в реализации моментов – соперник всe реализовал, а у армейцев не получилось», – написал Бубнов.
- Форвард «Краснодара» Джон Кордоба забил голы на 51-й и 70-й минутах. У ЦСКА отличился Рифат Жемалетдинов на 67-й.
- На групповом этапе турнира «Краснодар» проиграл «Спартаку» (2:3) и выиграл у «Динамо» (1:0). ЦСКА победил «Ростов» (1:0) и уступил «Зениту» (2:2, по пенальти 1:4).