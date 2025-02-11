Бубнов высказался о матче ЦСКА – «Краснодар»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил матч за 3-е место Зимнего кубка РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:2).

«Соперники набрали неплохую форму и играли от начала до конца в хорошем темпе. Не в максимальном, но здесь никто и не ждал максимальных скоростей в подготовительный период.

С составами обе команды примерно определились. ЦСКА будет играть в четыре защитника, при случае может перестроиться на пять. Пьяничу отвели роль свободного художника, Зделар будет в опорной зоне действовать, Обляков и Кисляк, вероятно, в середине поля. Впереди Мусаев и Койта неплохо себя проявляют.

«Краснодар» с этим составом еще осенью играл, он уже хорошо сыгран, сейчас шлифуются связи.

Если говорить о ходе встречи, то не могу сказать, что «Краснодар» выиграл по делу. Первый тайм команда Мусаева проиграла – у ЦСКА было четыре голевых момента, в половине из них точно нужно было забивать. И в случае реализации этих двух моментов армейцы выиграли бы.

У краснодарцев до перерыва вообще ни одного момента не имелось, да и после кроме тех, что реализовал Кордоба, вспомнить нечего. Колумбийцу дали пробить с линии штрафной, затем он в фирменном стиле принял, развернулся и под давлением со стороны защитников поразил ворота.

По сути «Краснодар» выиграл за счет индивидуального мастерства Кордобы. Поэтому, если оценивать саму игру, то у ЦСКА в принципе всe было нормально с организацией в атаке. Да и сказать, что слабо в обороне действовали, нельзя – надежно играли. Проблема была в реализации моментов – соперник всe реализовал, а у армейцев не получилось», – написал Бубнов.