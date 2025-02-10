Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».

Команды разыгрывали 3-е место в Зимнем кубке РПЛ.

Армейцы уступили со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Это лучшая игра на турнире?

– По‑моему, да. Но звучит странно, когда проигрываешь. Это не идет рядом с моим характером – говорить хорошие слова после поражения, но должен их сказать.

Ребята, кроме самого начала игры, контролировали весь матч. В каждой фазе с мячом была хорошая игра, прессинг и мяч практически не отдавали, два промаха в пустые ворота.

Надо забивать голы. Надежда есть, что в чемпионате будет получаться. Тяжелая работа за нами, тяжелые ноги. Уверен, что всe будет получаться, когда будут начислять очки за это.

– Усиления состава ждете?

– Ждем. Есть надежда, что это будет в ближайшие 2–3 дня. Потом надо адаптировать этих футболистов. Этого времени, конечно, недостаточно.

Когда с первого дня сборов игроки участвуют – это то, что устраивает тренера. Но в этих условиях надо работать и быть счастливыми, что у нас вообще есть возможность усиливаться.

Этого долго не было у ЦСКА. Если усилимся, то нужно будет время на адаптацию, надо будет набраться терпения. Но будем работать и стараться провести адаптацию как можно быстрее.