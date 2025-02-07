Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра состоится 7 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Кутицкий, Чавес, Лаксальт, Бителло, Артур, Нгамалe, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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