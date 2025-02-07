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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 7 февраля

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра состоится 7 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Маричаль, Бальбуэна, Кутицкий, Чавес, Лаксальт, Бителло, Артур, Нгамалe, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (6)
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fakeid
1738942329
как там говорила номэдка неск.часов назад? одни зулусы! стыд и позор!
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Мордаванин
1738942716
вомля..как навойну собрались)
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JIEGEHDA
1738943276
Лещука выпустили. Готовьтесь к голам!! Лещук любит Спартак. Но они не заметили как он подарил им 3 гола в двух матчах и 2 победы. Но заметили одну ошибку Песькова для Зенита. Но и это не всё . Песьяков допустил две глупые ошибки в пользу Спартака . И Ростов проиграл с разгромом.
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WILDLING_HRUNDEL
1738943866
Личка под спамом давно сидит ! В поддавки будет играть динамо
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TIMOTHY
1738944240
Экс народные выставили состав) ужос и позор
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