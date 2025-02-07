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  • Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 7 февраля

Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Зенит»: 7 февраля

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Зенит». Игра состоится 7 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Поярков, Вахания, Сако, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохебби, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Зенит»: Латышонок, Чистяков, Эракович, Родригао, Алип, Мостовой, Лобов, Ерохин, Ахметов, Горшков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (9)
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Номэд
1738928108
Одно пе.до-рио...
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Чермындыр
1738928841
Двое русских в старте на предсезонном турнире. Дожили...
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прабабушка краба
1738929145
Бомбардир, видимо, сами состав придумали
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slavа0508
1738929737
Турнир надо было где нибудь в Южной Америке проводить . кроме российских денег нечего русского в этом клубе не осталось ...
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