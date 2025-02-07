Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Ростов» и «Зенит». Игра состоится 7 февраля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Поярков, Вахания, Сако, Глебов, Щетинин, Комаров, Мохебби, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Зенит»: Латышонок, Чистяков, Эракович, Родригао, Алип, Мостовой, Лобов, Ерохин, Ахметов, Горшков, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!