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  • Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями после выигранного матча 3-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова».

  • Петербуржцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал турнира.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Полезная для нас игра, футболисты сыграли по 45 минут, в соответствии с планом нашей работы на этих сборах.

В первом тайме немножко активнее двигались, во втором тайме вышедшие игроки пока были на скамейке, наверное, перегрелись, из-за жары и солнца, движения, на мой взгляд, было меньше.

Что касается самой игры и качества, то были какие-то хорошие моменты, но также и ошибались ребята в простых ситуациях. Просто попробовали одного, второго, третьего игрока на тех или иных позициях из расчета того, что, возможно, умение сыграть на другой позиции, на менее удобной и привычной, может нам помочь.

Самое главное, что все сыграли без травм по 45 минут, за исключением Ду Кейроса, к сожалению – у него проблема. И у Дениса Адамова, который получил повреждение в прошлом матче – в моменте с пропущенным мячом.

Надеемся, что повреждения несерьезные, и мы будем в полном составе продолжать подготовку на этих сборах», – сказал Семак.

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Источник: сайт «Зенита»

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