Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 3-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал турнира.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Игра в принципе понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав «Зенита» надо делать.

Наверное, первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше. Но самое главное сейчас не это.

Получили нужную нагрузку. Дай бог, травма Сако окажется не очень серьезной. В остальном все хорошо», – сказал Карпин.