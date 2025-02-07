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  • Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 3-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Зенита».

  • Петербуржцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал турнира.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Игра в принципе понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав «Зенита» надо делать.

Наверное, первый тайм в исполнении «Ростова» понравился больше. Но самое главное сейчас не это.

Получили нужную нагрузку. Дай бог, травма Сако окажется не очень серьезной. В остальном все хорошо», – сказал Карпин.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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VPERDIV SPARTAK
1738941980
Сонные были уж совсем, тоска смотреть Валера
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NewLife
1738942607
Прекрасная маркиза))
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WILDLING_HRUNDEL
1738943789
Не чеши Валера
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