Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Семак оценил игру Энрике в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры зимнего новичка Луиса Энрике.

  • Клуб обменял бразильского вингера на Артура и Вендела.
  • Энрике впервые сыграл за «Зенит» 27 января.
  • Во вторник он провел 65 минут на поле в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА.

«У него есть скорость, он может обыгрывать один в один. Ему сейчас непросто, потому что новая страна.

Видно, что Луис Энрике – качественный игрок, очень зрелый в принятии решений. Нет суеты на поле, понимает, что нужно делать. Но сейчас «тяжелые» ноги, не хватает сил в чем‑то.

Никто же не готовится к матчам, все тренируются, работают. Наверное, нет свежести. Но радует его игра, понимание и движение», – сказал Семак.

Новости по теме
Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника 2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА 13
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 00:34
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1738740279
В новую страну вы еще не приехали
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 