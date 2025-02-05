Семак оценил игру Энрике в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры зимнего новичка Луиса Энрике.

Клуб обменял бразильского вингера на Артура и Вендела.

Энрике впервые сыграл за «Зенит» 27 января.

Во вторник он провел 65 минут на поле в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА.

«У него есть скорость, он может обыгрывать один в один. Ему сейчас непросто, потому что новая страна.

Видно, что Луис Энрике – качественный игрок, очень зрелый в принятии решений. Нет суеты на поле, понимает, что нужно делать. Но сейчас «тяжелые» ноги, не хватает сил в чем‑то.

Никто же не готовится к матчам, все тренируются, работают. Наверное, нет свежести. Но радует его игра, понимание и движение», – сказал Семак.