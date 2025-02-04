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  • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 4 февраля

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 4 февраля

Стали известны стартовые составы на матч 2 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 4 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Гонду, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Зделар, Кисляк, Обляков, Пьянич, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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Источник: «Бомбардир»

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04.02.2025 18:34
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Комментарии (6)
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R!Go
1738684505
В КП на цска )) может быть зашло, если бы не Тороп в старте -___-
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fakeid
1738686404
какой беляев? по телеку расстановку показали - там энрике.
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andrei-sarap-yandex
1738688648
опять судьи за москвичей......ОБЛЯКОВ на МАНТУАНа прямой ногой и ничего ....а на ВАНЮЧКЕ ******** чуть чуть и сразу жёлтые и свисток.....
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R!Go
1738693652
10 секунд... Эх, Соболев , не дал мне подняться в рейтинге конкурса прогнозов )
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