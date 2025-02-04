Стали известны стартовые составы на матч 2 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 4 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Гонду, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Зделар, Кисляк, Обляков, Пьянич, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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