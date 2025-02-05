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  • Арбитр матча «Зенит» – ЦСКА объяснил, почему засчитал гол Шуманского

Арбитр матча «Зенит» – ЦСКА объяснил, почему засчитал гол Шуманского

Главный арбитр матча Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА Артем Чистяков высказался о втором голе московской команды. Форвард армейцев Артем Шуманский забил на 88‑й минуте после отбора мяча у вратаря петербуржцев Дениса Адамова.

– Адамов считает, что на нем сфолили.

– Как мы видели, так и приняли решение. Я еще не смотрел повторы, но полное ощущение, что не было нарушения правил, как мы и видели с ассистентами.

– На поле не было сомнений?

– Вообще, ни капли сомнений.

– Насколько тяжело судить, когда нет VAR?

– Мы и на матчи РПЛ выходим, не думая, что у нас есть VAR. В первую очередь мы должны сами принимать решения.

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Источник: «Матч ТВ»

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05.02.2025 11:51
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Комментарии (8)
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andr2112
1738745620
Объяснение одно - судья работал "под нагрузками"
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andrei-sarap-yandex
1738747554
продажный СУДЬЯ И БЕСТОЛКОВЫЙ...АДАМОВ хромал и на пенальти.....одним словом МОСКВА
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mamba9090909
1738749596
Ещё не смотрел повторы?!!)) Не хочется признавать подыгрыш. Посмотри повторы, посмотри. Там хорошо видно что Шуманский сзади подсекает Адамова не дотягиваясь до мяча.
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Айболид
1738753781
Чё пристали к человеку , Как из "Москвы" попросили судить - так он и судил .
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Борис34684
1738757426
Адамову надо было Миллеру пожаловаться, тот накажет арбитра. Как можно круглого отбирать у вратаря,негодяй.
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vvv123
1738767200
Потому, что у нас самое слабое судейство в Европе. Не увидеть нападение на вратаря во вратарской площадке может только непрофессионал или взяточник!
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DMитрий
1738767509
Как мы видели, так и приняли решение, а видим мы херово. Я еще не смотрел повторы, но полное ощущение, что и не надо смотреть. Мы на повторах-то разбираемся плохо, что уж говорить о матче. Вот как-то так читается между строк.
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