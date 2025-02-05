Арбитр матча «Зенит» – ЦСКА объяснил, почему засчитал гол Шуманского

Главный арбитр матча Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА Артем Чистяков высказался о втором голе московской команды. Форвард армейцев Артем Шуманский забил на 88‑й минуте после отбора мяча у вратаря петербуржцев Дениса Адамова.

– Адамов считает, что на нем сфолили.

– Как мы видели, так и приняли решение. Я еще не смотрел повторы, но полное ощущение, что не было нарушения правил, как мы и видели с ассистентами.

– На поле не было сомнений?

– Вообще, ни капли сомнений.

– Насколько тяжело судить, когда нет VAR?

– Мы и на матчи РПЛ выходим, не думая, что у нас есть VAR. В первую очередь мы должны сами принимать решения.