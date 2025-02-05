Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Зенита».

Армейцы уступили в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

ЦСКА вел в счете до 93-й минуты, но пропустил от Александра Соболева.

– Тяжелая игра. Может быть, скучная для зрителей, но много фолов, много движения. Серьезная игра. Это понравилось.

Видно, что обе команды под нагрузками, свежести не хватает. Но это нормально – месяц до возобновления чемпионата. Было бы странно, если бы с легкостью бегали по полю сейчас.

Не понравилось, что пропустили гол на последних секундах, нужно больше ответственности. Аббос потерял… Это не смешно, это детали, которые делают разницу.

У меня вопрос. У нас 4 очка, у «Зенита» – 2. Если «Зенит» и «Ростов» сыграют вничью [в основное время]… Главный показатель в случае равенства очков?

– Наверное, разница забитых и пропущенных мячей.

– Значит [в случае ничьей в матче «Зенита» и «Ростова»] мы выйдем в финал.

– Как готовитесь к следующему матчу турнира?

– У нас игра с китайской командой [7 февраля против «Циндао Вест Кост»]. Игроки, которые сегодня не попали в стартовый состав, получат много игрового времени.

Потом посмотрим, что происходит, за какое место мы будем играть на Зимнем кубке, тогда будем определять состав.