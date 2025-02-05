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  • Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Николич прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги проигранного матча 2-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Зенита».

  • Армейцы уступили в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.
  • ЦСКА вел в счете до 93-й минуты, но пропустил от Александра Соболева.

– Тяжелая игра. Может быть, скучная для зрителей, но много фолов, много движения. Серьезная игра. Это понравилось.

Видно, что обе команды под нагрузками, свежести не хватает. Но это нормально – месяц до возобновления чемпионата. Было бы странно, если бы с легкостью бегали по полю сейчас.

Не понравилось, что пропустили гол на последних секундах, нужно больше ответственности. Аббос потерял… Это не смешно, это детали, которые делают разницу.

У меня вопрос. У нас 4 очка, у «Зенита» – 2. Если «Зенит» и «Ростов» сыграют вничью [в основное время]… Главный показатель в случае равенства очков?

– Наверное, разница забитых и пропущенных мячей.

– Значит [в случае ничьей в матче «Зенита» и «Ростова»] мы выйдем в финал.

– Как готовитесь к следующему матчу турнира?

– У нас игра с китайской командой [7 февраля против «Циндао Вест Кост»]. Игроки, которые сегодня не попали в стартовый состав, получат много игрового времени.

Потом посмотрим, что происходит, за какое место мы будем играть на Зимнем кубке, тогда будем определять состав.

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Источник: «Матч ТВ»

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05.02.2025 00:42
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Комментарии (7)
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cska1948
1738734229
Первый гол пропустили из-за небрежного паса на ПЯТЬ метров Роши, который был перехвачен. Роша вступил в борьбу, нарушил правила. «Зенит» разыграл штрафной — гол. Второй гол на совести Аббоса, который, находясь спиной к воротам соперника, с упрямством барана, вместо того чтобы откатить мяч своему игроку, пытался развернуться и пробить. Развернулся и пробил чужому. В результате пропущенный гол на исходе последней добавленной минуте.
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andr45
1738737432
НИКОЛИЧ  «… много фолов. Это понравилось.» )))))))))))) Без комментариев)))
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Борис34684
1738737609
Зенит не забил бы на 93 минуте, судья дал бы играть дальше. Армейцы молодцы, но усиление необходимо.
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