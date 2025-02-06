Бубнов прокомментировал игру «Зенит» – ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче Зимнего кубка РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:2, по пенальти 4:1).

«Совершенно равная игра получилась. «Зенит», правда, мячом владел больше, но если судить по опасным моментам, то их практически не было у обеих команд. Были полумоменты, но тоже примерно одинаковое количество.

Голы забили со стандартов или благодаря ошибкам соперников. Того же Матвея Кисляка оставили одного, футболисты «Зенита» неправильно расположились, но здесь и сам удар отличный получился.

У Дугласа Сантоса исполнение тоже прекрасным вышло. В случае же со вторыми мячами – сперва у «Зенита» ошибся Денис Адамов, но при наличии VAR гол отменили бы, потому что был фол.

В компенсированное время Александр Соболев в своем стиле принял мяч и забил, но тут уже к игрокам ЦСКА претензия – так опекать нельзя, особенно если речь идет о габаритном форварде. Здесь или перехватывать надо, или если даешь принимать, то не прилепляться сразу, а следить, в какую сторону форвард будет разворачиваться, а потом уже накрывать. По такой равной игре ошибки закономерны.

Что можно сказать по новичкам? Луис Энрике разок здорово пробил, но не могу сказать, чтобы выделялся на фоне остальных. У него еще идет адаптация, игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога. Но пока яркого впечатления не произвел.

«Зенит» в целом пока не впечатляет. С такой игрой придется тяжело в чемпионате. Кстати, после возобновления сезона командам сразу играть друг с другом. Думаю, что матч будет развиваться по схожему сценарию: контроль мяча останется за командой Сергея Семака, а вот сумеют ли воспользоваться преимуществом и победить – вопрос», – написал Бубнов.