Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА. Петербуржцы обыграли москвичей в серии пенальти во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ. Команда уступала до 93-й минуты, но сумела уйти от поражения благодаря голу Александра Соболева.

– Сергей Богданович, пожалуйста, поделитесь первыми эмоциями и впечатлениями после матча против ЦСКА.

– Хорошая игра. Что касается качества, то у нас не все получается, и состояние, конечно, далеко не оптимальное. Но в целом хороший спарринг. Главное, что все живы, здоровы, никаких повреждений нет. На данном этапе это самое важное. Та работа, которая была запланирована для игроков – все сыграли столько, сколько мы хотели. Будем готовиться дальше.