Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с ЦСКА. Петербуржцы обыграли москвичей в серии пенальти во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ. Команда уступала до 93-й минуты, но сумела уйти от поражения благодаря голу Александра Соболева.

– Сергей Богданович, пожалуйста, поделитесь первыми эмоциями и впечатлениями после матча против ЦСКА.

– Хорошая игра. Что касается качества, то у нас не все получается, и состояние, конечно, далеко не оптимальное. Но в целом хороший спарринг. Главное, что все живы, здоровы, никаких повреждений нет. На данном этапе это самое важное. Та работа, которая была запланирована для игроков – все сыграли столько, сколько мы хотели. Будем готовиться дальше.

Новости по теме
Семак назвал приоритетный вариант среди игроков «Зенита» на позицию правого защитника 2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ 3
Источник: сайт «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.02.2025 08:45
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Борис34684
1738734603
Отскочил Сирожа, а пинальти это лотерея, сегодня забил завтра нет. Но армейцы молодцы и все же ждём нападающего.
Ответить
andr45
1738736820
А почему гениальный сорокамиллионный Луис Энрике Андре Роза да Силва не играл?(
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 