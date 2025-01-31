Стали известны стартовые составы на матч 1 тура Зимнего кубка РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Игра состоится 31 января, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес, Зделар, Пьянич, Обляков, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Радченко, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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