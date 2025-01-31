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Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил поражение от ЦСКА (0:1) в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ.

«Игра понравилась. Практически всe понравилось, мы доходили до штрафной правильно и хорошо, а вот последний пас – либо решение неправильное принимали, либо исполнение не позволяло. Это не понравилось, но это объяснимо, оптимальной формы еще нет. А для этих вещей нужны более свежие голова и ноги.

Пропущенный гол – два игрока ошиблись. Сначала Голенков недоработал, потом Бабакин выдернулся. Ну я бы даже не разбирал этот момент, смысла нет.

Что касается следующего матча, есть план, который не зависит от соперника. Предполагали, что на эту игру будет такой состав. На игру с «Зенитом» выйдет плюс‑минус такой состав, как сегодня», – сказал Карпин.

  • Единственный гол забил Тамерлан Мусаев.
  • Впереди у «Ростова» товарищеский матч с «Локомотивом» (4 февраля).
  • Следующий соперник по Зимнему кубку РПЛ – «Зенит».

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Источник: «Матч ТВ»

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