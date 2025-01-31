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Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал итог матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова» (1:0).

  • Единственный гол забил Тамерлан Мусаев на 75-й минуте.
  • Следующий соперник ЦСКА – «Зенит» (4 февраля).
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

«Было очень много хороших моментов, которыми доволен. Было и много ошибок. Были качественные выходы. Это то, над чем мы работаем. Контроль мяча, передачи в глубину – всем этим доволен. Но в последние 15–20 минут рассыпались по полю. Это то, чем я остался недоволен.

Джамалутдин Абдулкадыров – интересный молодой парень. Что касается его повреждения, думаю, ничего страшного, он нормально наступает на ногу. Надеюсь, он не будет травмирован», – сказал Николич.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (1)
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1738351514
Прямо скажем-не яркое зрелище,на фоне вчерашнего.
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