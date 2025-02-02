Бубнов разобрал игру ЦСКА – «Ростов»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал игру Зимнего кубка РПЛ ЦСКА – «Ростов» (1:0).

«Николич перед игрой говорил, что команда под тяжелыми нагрузками, предполагал, что футболистам будет трудно. Думаю, что немного лукавил: Карпин на нагрузки не жаловался, а армейцы функционально ни в чeм не уступали сопернику.

По составу серб заявлял, что еще не определился. Но всe же я обратил внимание, что в команде на первый тайм, где играл Акинфеев, средняя линия состояла из игроков основы, он ее наигрывал. В обороне Дивееву и Роше дал сыграть по тайму с молодыми игроками, но здесь тоже ясно, кто игрок старта, а кто пока не готов к этому.

Пожалуй, только с атакой ясности у тренерского штаба ЦСКА к началу матча не было. В итоге в первом тайме нападающие себя не проявили, а Мусаев после перерыва забил.

Также полагаю, что армейцам нужно усиление в опорной зоне. Здесь у них есть Зделар, но серб вроде хотел уходить. Пьянич – не опорник, он, скорее, свободный художник, а в плане оборонительных действий слабее того же Зделара. Обляков с Файзуллаевым – игроки группы атаки.

У «Ростова» вышел на поле и почти час играл основной состав, только крайнего защитника Радченко нельзя пока к таким отнести. Молодой, перспективный, но не готов – не зря Карпин пихал ему по ходу матча.

В первом тайме основа ростовчан и один из составов армейцев играли на равных, в начале второго тайма вторая команда ЦСКА ничем не уступала сопернику, который массово замены делать еще не начал. Стало ясно, что при появлении резервистов «Ростова» москвичи получат преимущество. Так в итоге и случилось – команда Николича забила.

У «Ростова» в центре обороны в моменте играла экспериментальная пара: Мелeхин и еще более молодой Бабакин. Мусаев их «разделал», да еще потом и вратаря убрал – забил классный гол.

ЦСКА, правда, в концовке расслабился, соперник мог и наказать, моменты были. Голенков попал в штангу, в принципе ростовчане могли отскочить и добраться до серии пенальти. Но выиграть в основное время у команды Карпина шансов не было.

Если сравнивать с матчем «Спартака» и «Краснодара», то днем ранее команды быстрее играли. Но там игроки выше классом, функционально лучше готовы, а здесь медленно действовали, да и брака было многовато», – написал Бубнов.