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    • Прогноз на точный счет матча «Хатайспор» – «Галатасарай», Суперлига Турции, 17 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Хатайспор» – «Галатасарай», Суперлига Турции, 17 января 2025 года

    17 января 2025 года на стадионе Mersin Stadyumu состоится встреча «Хатайспор» с «Галатасараем» в рамках 20-го тура турецкой Суперлиги. В этом поединке встречаются аутсайдер и лидер лиги, и по текущей форме «Галатасарай» является явным фаворитом.

    «Хатайспор»

    «Хатайспор» переживает один из самых трудных сезонов за последние годы, располагаясь на последнем месте с 9 очками после 18 туров. Команда потерпела 4 поражения подряд и борется за выживание. В атаке у «Хатайспор» выделяется Карлос Страндберг, который забил 6 голов в 17 матчах, но в целом команда демонстрирует слабую оборону, пропуская в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на все трудности, «Хатайспор» забивает в большинстве своих матчей, но вряд ли сможет противостоять атакующей мощи «Галатасарая».

    Последние матчи «Хатайспор»:

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» продолжает уверенно идти на первом месте, набрав 50 очков после 18 туров. Команда продемонстрировала отличные результаты в последних матчах, побеждая сильных соперников, таких как «Истанбул» (2:1). В атаке «Галатасарай» имеет одного из лучших бомбардиров Турции – Виктора Осимхена, который забил 13 голов в 17 матчах. Несмотря на некоторое количество пропущенных голов, команда продолжает победную серию и является одним из самых результативных клубов лиги, забив 51 гол в 18 играх.

    Последние матчи «Галатасарай»:

    Личные встречи

    История встреч между этими командами подтверждает, что «Галатасарай» является фаворитом. «Хатайспор» смог победить только один раз в последних 5 встречах, и это произошло в 2022 году. С тех пор «Галатасарай» неизменно выигрывает у «Хатайспора», что подтверждает их сильное преимущество.

    Последние встречи:

    • 09.08.2024: «Галатасарай» 2:1 «Хатайспор»
    • 02.04.2024: «Галатасарай» 1:0 «Хатайспор»
    • 11.11.2023: «Хатайспор» 2:1 «Галатасарай»
    • 13.01.2023: «Галатасарай» 4:0 «Хатайспор»
    • 16.01.2022: «Хатайспор» 4:2 «Галатасарай»

    Статистика

    «Хатайспор»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Галатасарай»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Хатайспор» – «Галатасарай»

    «Галатасарай» выглядит явным фаворитом в этом матче. Команда обладает отличной атакой, стабильной игрой в обороне и может одержать уверенную победу на выезде, несмотря на возможные моменты у «Хатайспор». Ожидается, что «Галатасарай» будет контролировать игру и использовать свою мощь в атаке для того, чтобы забить несколько мячей. В то же время «Хатайспор», несмотря на свою уязвимость, скорее всего, забьет хотя бы один гол в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Галатасарай» – коэффициент 1.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарай» за коэффициент 7.00

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    Источник: «Бомбардир»

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