17 января 2025 года на стадионе Mersin Stadyumu состоится встреча «Хатайспор» с «Галатасараем» в рамках 20-го тура турецкой Суперлиги. В этом поединке встречаются аутсайдер и лидер лиги, и по текущей форме «Галатасарай» является явным фаворитом.

«Хатайспор»

«Хатайспор» переживает один из самых трудных сезонов за последние годы, располагаясь на последнем месте с 9 очками после 18 туров. Команда потерпела 4 поражения подряд и борется за выживание. В атаке у «Хатайспор» выделяется Карлос Страндберг, который забил 6 голов в 17 матчах, но в целом команда демонстрирует слабую оборону, пропуская в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на все трудности, «Хатайспор» забивает в большинстве своих матчей, но вряд ли сможет противостоять атакующей мощи «Галатасарая».

Последние матчи «Хатайспор»:

«Галатасарай»

«Галатасарай» продолжает уверенно идти на первом месте, набрав 50 очков после 18 туров. Команда продемонстрировала отличные результаты в последних матчах, побеждая сильных соперников, таких как «Истанбул» (2:1). В атаке «Галатасарай» имеет одного из лучших бомбардиров Турции – Виктора Осимхена, который забил 13 голов в 17 матчах. Несмотря на некоторое количество пропущенных голов, команда продолжает победную серию и является одним из самых результативных клубов лиги, забив 51 гол в 18 играх.

Последние матчи «Галатасарай»:

Личные встречи

История встреч между этими командами подтверждает, что «Галатасарай» является фаворитом. «Хатайспор» смог победить только один раз в последних 5 встречах, и это произошло в 2022 году. С тех пор «Галатасарай» неизменно выигрывает у «Хатайспора», что подтверждает их сильное преимущество.

Последние встречи:

Статистика

«Хатайспор»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Галатасарай»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Хатайспор» – «Галатасарай»

«Галатасарай» выглядит явным фаворитом в этом матче. Команда обладает отличной атакой, стабильной игрой в обороне и может одержать уверенную победу на выезде, несмотря на возможные моменты у «Хатайспор». Ожидается, что «Галатасарай» будет контролировать игру и использовать свою мощь в атаке для того, чтобы забить несколько мячей. В то же время «Хатайспор», несмотря на свою уязвимость, скорее всего, забьет хотя бы один гол в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарай» – коэффициент 1.30

– коэффициент 1.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарай» за коэффициент 7.00

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