17 января 2025 года на стадионе Mersin Stadyumu состоится встреча «Хатайспор» с «Галатасараем» в рамках 20-го тура турецкой Суперлиги. В этом поединке встречаются аутсайдер и лидер лиги, и по текущей форме «Галатасарай» является явным фаворитом.
«Хатайспор»
«Хатайспор» переживает один из самых трудных сезонов за последние годы, располагаясь на последнем месте с 9 очками после 18 туров. Команда потерпела 4 поражения подряд и борется за выживание. В атаке у «Хатайспор» выделяется Карлос Страндберг, который забил 6 голов в 17 матчах, но в целом команда демонстрирует слабую оборону, пропуская в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Несмотря на все трудности, «Хатайспор» забивает в большинстве своих матчей, но вряд ли сможет противостоять атакующей мощи «Галатасарая».
Последние матчи «Хатайспор»:
- 11.01.2025: «Хатайспор» 1:2 «Ризеспор»
- 05.01.2025: «Фенербахче» 2:1 «Хатайспор»
- 23.12.2024: «Хатайспор» 1:3 «Адана Демирспор»
- 19.12.2024: «Эрзин Беледие» 1:0 «Хатайспор» (Кубок)
- 15.12.2024: «Хатайспор» 1:1 «Гезтепе»
«Галатасарай»
«Галатасарай» продолжает уверенно идти на первом месте, набрав 50 очков после 18 туров. Команда продемонстрировала отличные результаты в последних матчах, побеждая сильных соперников, таких как «Истанбул» (2:1). В атаке «Галатасарай» имеет одного из лучших бомбардиров Турции – Виктора Осимхена, который забил 13 голов в 17 матчах. Несмотря на некоторое количество пропущенных голов, команда продолжает победную серию и является одним из самых результативных клубов лиги, забив 51 гол в 18 играх.
Последние матчи «Галатасарай»:
- 12.01.2025: «Истанбул» 1:2 «Галатасарай»
- 08.01.2025: «Галатасарай» 2:2 «Истанбул» (Кубок)
- 04.01.2025: «Галатасарай» 2:1 «Гезтепе»
- 22.12.2024: «Кайсериспор» 1:5 «Галатасарай»
- 16.12.2024: «Галатасарай» 4:3 «Трабзонспор»
Личные встречи
История встреч между этими командами подтверждает, что «Галатасарай» является фаворитом. «Хатайспор» смог победить только один раз в последних 5 встречах, и это произошло в 2022 году. С тех пор «Галатасарай» неизменно выигрывает у «Хатайспора», что подтверждает их сильное преимущество.
Последние встречи:
- 09.08.2024: «Галатасарай» 2:1 «Хатайспор»
- 02.04.2024: «Галатасарай» 1:0 «Хатайспор»
- 11.11.2023: «Хатайспор» 2:1 «Галатасарай»
- 13.01.2023: «Галатасарай» 4:0 «Хатайспор»
- 16.01.2022: «Хатайспор» 4:2 «Галатасарай»
Статистика
«Хатайспор»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Галатасарай»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 15
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Хатайспор» – «Галатасарай»
«Галатасарай» выглядит явным фаворитом в этом матче. Команда обладает отличной атакой, стабильной игрой в обороне и может одержать уверенную победу на выезде, несмотря на возможные моменты у «Хатайспор». Ожидается, что «Галатасарай» будет контролировать игру и использовать свою мощь в атаке для того, чтобы забить несколько мячей. В то же время «Хатайспор», несмотря на свою уязвимость, скорее всего, забьет хотя бы один гол в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Галатасарай» – коэффициент 1.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарай» за коэффициент 7.00
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