16 января 2025 года на стадионе Kingdom Arena состоится матч 15-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между лидером турнира – «Аль-Хиляль» и аутсайдером – «Аль-Фат». С учетом текущей формы команд и их статистики, можно ожидать уверенную победу фаворита.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в чемпионате Саудовской Аравии. Команда набрала 37 очков после 14 туров, занимает 1-е место и имеет лучшую разницу мячей в лиге (+25). На данный момент «Аль-Хиляль» – команда, которая забивает наибольшее количество голов в лиге (39), и в последних 5 играх забила 13 голов, но при этом также пропустила 17 мячей, что говорит о слабости обороны. В атаке стоит отметить отличную форму Александра Митровича, который забил 20 голов в 24 матчах.

Последние матчи «Аль-Хиляль»:

«Аль-Фат»

Ситуация у «Аль-Фат» значительно хуже. Команда занимает 18-е место с 6 очками, и не может победить в последних 12 матчах подряд. В последних 5 играх «Аль-Фат» забил лишь 5 голов, а пропустил 10. Защита команды явно оставляет желать лучшего, и предстоящий матч против одного из сильнейших клубов Саудовской Аравии будет серьезным вызовом.

Последние матчи «Аль-Фат»:

Личные встречи

История очных встреч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Фат» явно на стороне фаворита. В последних трех матчах «Аль-Хиляль» одержал победу, что подчеркивает их доминирование в противостояниях с этим соперником.

Последние личные встречи:

Статистика

«Аль-Хиляль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 3.40

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 17

«Аль-Фат»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»

«Аль-Хиляль» является явным фаворитом встречи. Несмотря на проблемы в обороне, атакующий потенциал команды значительно превосходит возможности «Аль-Фат». Учитывая текущую форму команд и последние личные встречи, можно ожидать, что «Аль-Хиляль» возьмет три очка в предстоящем матче. «Аль-Фат», несмотря на попытки забить, скорее всего не выдержит давления соперника и допустит несколько ошибок в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляль» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.50

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляль» за коэффициент 6.00.

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