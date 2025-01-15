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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат», Высшая лига Саудовской Аравии, 16 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат», Высшая лига Саудовской Аравии, 16 января 2025 года

    16 января 2025 года на стадионе Kingdom Arena состоится матч 15-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между лидером турнира – «Аль-Хиляль» и аутсайдером – «Аль-Фат». С учетом текущей формы команд и их статистики, можно ожидать уверенную победу фаворита.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в чемпионате Саудовской Аравии. Команда набрала 37 очков после 14 туров, занимает 1-е место и имеет лучшую разницу мячей в лиге (+25). На данный момент «Аль-Хиляль» – команда, которая забивает наибольшее количество голов в лиге (39), и в последних 5 играх забила 13 голов, но при этом также пропустила 17 мячей, что говорит о слабости обороны. В атаке стоит отметить отличную форму Александра Митровича, который забил 20 голов в 24 матчах.

    Последние матчи «Аль-Хиляль»:

    • 11.01.2025: «Аль-Оруба» 0:5 «Аль-Хиляль»
    • 10.01.2025: Рапид Бухарест 13:0 «Аль-Хиляль» (товарищеский матч)
    • 07.01.2025: «Аль-Хиляль» 2:2 «Аль-Иттихад Джидда» (пенальти 1:3)
    • 07.12.2024: «Аль-Хиляль» 3:2 «Аль-Раэд»
    • 03.12.2024: «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Гарафа»

    «Аль-Фат»

    Ситуация у «Аль-Фат» значительно хуже. Команда занимает 18-е место с 6 очками, и не может победить в последних 12 матчах подряд. В последних 5 играх «Аль-Фат» забил лишь 5 голов, а пропустил 10. Защита команды явно оставляет желать лучшего, и предстоящий матч против одного из сильнейших клубов Саудовской Аравии будет серьезным вызовом.

    Последние матчи «Аль-Фат»:

    • 09.01.2025: «Аль-Фат» 1:2 «Аль-Вахда Мекка»
    • 05.12.2024: «Аль-Шабаб Эр-Рияд» 2:2 «Аль-Фат»
    • 28.11.2024: «Аль-Фат» 1:2 «Аль-Рияд»
    • 24.11.2024: «Аль-Иттихад Джидда» 2:0 «Аль-Фат»
    • 09.11.2024: «Аль-Фат» 1:2 «Аль-Халидж»

    Личные встречи

    История очных встреч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Фат» явно на стороне фаворита. В последних трех матчах «Аль-Хиляль» одержал победу, что подчеркивает их доминирование в противостояниях с этим соперником.

    Последние личные встречи:

    • 26.04.2024: «Аль-Хиляль» 3:1 «Аль-Фат»
    • 03.11.2023: «Аль-Фат» 0:2 «Аль-Хиляль»
    • 14.03.2023: «Аль-Хиляль» 3:1 «Аль-Фат»
    • 06.03.2023: «Аль-Хиляль» 1:2 «Аль-Фат»
    • 04.09.2022: «Аль-Фат» 0:1 «Аль-Хиляль»

    Статистика

    «Аль-Хиляль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 3.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 17

    «Аль-Фат»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»

    «Аль-Хиляль» является явным фаворитом встречи. Несмотря на проблемы в обороне, атакующий потенциал команды значительно превосходит возможности «Аль-Фат». Учитывая текущую форму команд и последние личные встречи, можно ожидать, что «Аль-Хиляль» возьмет три очка в предстоящем матче. «Аль-Фат», несмотря на попытки забить, скорее всего не выдержит давления соперника и допустит несколько ошибок в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляль» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.50

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляль» за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.01.2025 11:02
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