16 января 2025 года на стадионе Kingdom Arena состоится матч 15-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между лидером турнира – «Аль-Хиляль» и аутсайдером – «Аль-Фат». С учетом текущей формы команд и их статистики, можно ожидать уверенную победу фаворита.
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в чемпионате Саудовской Аравии. Команда набрала 37 очков после 14 туров, занимает 1-е место и имеет лучшую разницу мячей в лиге (+25). На данный момент «Аль-Хиляль» – команда, которая забивает наибольшее количество голов в лиге (39), и в последних 5 играх забила 13 голов, но при этом также пропустила 17 мячей, что говорит о слабости обороны. В атаке стоит отметить отличную форму Александра Митровича, который забил 20 голов в 24 матчах.
Последние матчи «Аль-Хиляль»:
- 11.01.2025: «Аль-Оруба» 0:5 «Аль-Хиляль»
- 10.01.2025: Рапид Бухарест 13:0 «Аль-Хиляль» (товарищеский матч)
- 07.01.2025: «Аль-Хиляль» 2:2 «Аль-Иттихад Джидда» (пенальти 1:3)
- 07.12.2024: «Аль-Хиляль» 3:2 «Аль-Раэд»
- 03.12.2024: «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Гарафа»
«Аль-Фат»
Ситуация у «Аль-Фат» значительно хуже. Команда занимает 18-е место с 6 очками, и не может победить в последних 12 матчах подряд. В последних 5 играх «Аль-Фат» забил лишь 5 голов, а пропустил 10. Защита команды явно оставляет желать лучшего, и предстоящий матч против одного из сильнейших клубов Саудовской Аравии будет серьезным вызовом.
Последние матчи «Аль-Фат»:
- 09.01.2025: «Аль-Фат» 1:2 «Аль-Вахда Мекка»
- 05.12.2024: «Аль-Шабаб Эр-Рияд» 2:2 «Аль-Фат»
- 28.11.2024: «Аль-Фат» 1:2 «Аль-Рияд»
- 24.11.2024: «Аль-Иттихад Джидда» 2:0 «Аль-Фат»
- 09.11.2024: «Аль-Фат» 1:2 «Аль-Халидж»
Личные встречи
История очных встреч между «Аль-Хиляль» и «Аль-Фат» явно на стороне фаворита. В последних трех матчах «Аль-Хиляль» одержал победу, что подчеркивает их доминирование в противостояниях с этим соперником.
Последние личные встречи:
- 26.04.2024: «Аль-Хиляль» 3:1 «Аль-Фат»
- 03.11.2023: «Аль-Фат» 0:2 «Аль-Хиляль»
- 14.03.2023: «Аль-Хиляль» 3:1 «Аль-Фат»
- 06.03.2023: «Аль-Хиляль» 1:2 «Аль-Фат»
- 04.09.2022: «Аль-Фат» 0:1 «Аль-Хиляль»
Статистика
«Аль-Хиляль»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 3.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 17
«Аль-Фат»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»
«Аль-Хиляль» является явным фаворитом встречи. Несмотря на проблемы в обороне, атакующий потенциал команды значительно превосходит возможности «Аль-Фат». Учитывая текущую форму команд и последние личные встречи, можно ожидать, что «Аль-Хиляль» возьмет три очка в предстоящем матче. «Аль-Фат», несмотря на попытки забить, скорее всего не выдержит давления соперника и допустит несколько ошибок в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Хиляль» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.50
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляль» за коэффициент 6.00.
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