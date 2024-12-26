Новый бомбардир ЦСКА, 30 миллионов за Угальде, обещание Мбаппе и другие новости

«Зенит» может заработать более 10 миллионов на трансфере Юри Алберто

ЦСКА подписал нападающего, забившего 40 голов в 30 матчах

Потенциальный спортивный директор «Спартака» прилетел в Москву

Рахимов пытался усилить «Рубин» экс-футболистом «Ливерпуля»

Агенты Угальде сообщили о готовности европейского топ-клуба заплатить 30 миллионов за форварда «Спартака»

Мбаппе дал обещание президенту «Реала» Пересу

Суд вынес наказание для трех мигрантов, изнасиловавших журналистку «Матч ТВ»

Аршавин хочет стать президентом «Зенита»

«Барселона» изменила планы на зимнее трансферное окно

Белорусский вратарь отказал «Спартаку»