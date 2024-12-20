Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Атлетик», Ла Лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осасуна» – «Атлетик», Ла Лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе «Эль-Садар» пройдет встреча «Осасуны» и «Атлетика» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Обе команды демонстрируют стабильную форму, что обещает напряженное противостояние.

    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 8-е место с 25 очками. Команда играет вничью в четырех последних матчах чемпионата, демонстрируя крепкий характер и способность сражаться до конца. Анте Будимир, лучший бомбардир с 11 голами, остается ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Осасуны»:

    «Атлетик»

    «Атлетик» находится на 4-м месте с 33 очками. Команда демонстрирует отличную форму, не проигрывая в последних девяти матчах Ла Лиги. Ойан Сансет с 8 голами лидирует в атаке. Особенно стоит отметить надежность обороны – всего три пропущенных гола за последние пять игр.

    Последние матчи «Атлетика»:

    Личные встречи

    В личных встречах команды часто демонстрируют равную борьбу, хотя небольшое преимущество на стороне «Атлетика». Последние встречи завершались победами баскской команды или ничьими.

    Последние встречи:

    • «Атлетик» 2:1 «Осасуна» (2024, Товарищеский матч)
    • «Атлетик» 2:2 «Осасуна» (2024)
    • «Осасуна» 0:2 «Атлетик» (2023)

    Статистика

    «Осасуна»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Атлетик»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетик»

    «Атлетик» подходит к матчу в более уверенной форме и имеет надежную оборону, что дает баскам преимущество. «Осасуна», несмотря на стабильную атаку, вряд ли сможет одолеть соперника, но может рассчитывать на гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетика» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 