21 декабря на стадионе «Эль-Садар» пройдет встреча «Осасуны» и «Атлетика» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Обе команды демонстрируют стабильную форму, что обещает напряженное противостояние.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает 8-е место с 25 очками. Команда играет вничью в четырех последних матчах чемпионата, демонстрируя крепкий характер и способность сражаться до конца. Анте Будимир, лучший бомбардир с 11 голами, остается ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «Осасуны»:

«Атлетик»

«Атлетик» находится на 4-м месте с 33 очками. Команда демонстрирует отличную форму, не проигрывая в последних девяти матчах Ла Лиги. Ойан Сансет с 8 голами лидирует в атаке. Особенно стоит отметить надежность обороны – всего три пропущенных гола за последние пять игр.

Последние матчи «Атлетика»:

Личные встречи

В личных встречах команды часто демонстрируют равную борьбу, хотя небольшое преимущество на стороне «Атлетика». Последние встречи завершались победами баскской команды или ничьими.

Последние встречи:

Статистика

«Осасуна»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Атлетик»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетик»

«Атлетик» подходит к матчу в более уверенной форме и имеет надежную оборону, что дает баскам преимущество. «Осасуна», несмотря на стабильную атаку, вряд ли сможет одолеть соперника, но может рассчитывать на гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетика» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.50.

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