21 декабря на стадионе «Эль-Садар» пройдет встреча «Осасуны» и «Атлетика» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Обе команды демонстрируют стабильную форму, что обещает напряженное противостояние.
«Осасуна»
«Осасуна» занимает 8-е место с 25 очками. Команда играет вничью в четырех последних матчах чемпионата, демонстрируя крепкий характер и способность сражаться до конца. Анте Будимир, лучший бомбардир с 11 голами, остается ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Осасуны»:
- «Эспаньол» 0:0 «Осасуна»
- «Осасуна» 2:2 «Алавес»
- «Сеута» 2:3 «Осасуна» (Кубок)
- «Севилья» 1:1 «Осасуна»
- «Осасуна» 2:2 «Вильярреал»
«Атлетик»
«Атлетик» находится на 4-м месте с 33 очками. Команда демонстрирует отличную форму, не проигрывая в последних девяти матчах Ла Лиги. Ойан Сансет с 8 голами лидирует в атаке. Особенно стоит отметить надежность обороны – всего три пропущенных гола за последние пять игр.
Последние матчи «Атлетика»:
- «Алавес» 1:1 «Атлетик»
- «Фенербахче» 0:2 «Атлетик» (Лига Европы)
- «Атлетик» 2:0 «Вильярреал»
- «Атлетик» 2:1 «Реал Мадрид»
- «Райо Вальекано» 1:2 «Атлетик»
Личные встречи
В личных встречах команды часто демонстрируют равную борьбу, хотя небольшое преимущество на стороне «Атлетика». Последние встречи завершались победами баскской команды или ничьими.
Последние встречи:
- «Атлетик» 2:1 «Осасуна» (2024, Товарищеский матч)
- «Атлетик» 2:2 «Осасуна» (2024)
- «Осасуна» 0:2 «Атлетик» (2023)
Статистика
«Осасуна»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Атлетик»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Осасуна» – «Атлетик»
«Атлетик» подходит к матчу в более уверенной форме и имеет надежную оборону, что дает баскам преимущество. «Осасуна», несмотря на стабильную атаку, вряд ли сможет одолеть соперника, но может рассчитывать на гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетика» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.50.
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