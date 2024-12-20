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    • Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал», Премьер-лига, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» примет «Арсенал» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Оба клуба находятся в хорошей форме, что обещает увлекательный поединок.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 15 место с 16 очками после 16 туров. Команда продолжает набирать форму, не проигрывая в последних пяти матчах. Лидер атак Жан-Филипп Матета вносит существенный вклад в результаты команды, забив 7 голов. «Орлы» демонстрируют уверенность в атаке, забивая в каждом из последних 5 матчей, но слабая защита остается их уязвимым местом.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 3 место с 30 очками. Команда не проигрывает в последних шести матчах, показывая стабильную игру в защите и нападении. Кай Хавертц с 10 голами является ключевым игроком команды. Несмотря на недавнюю нулевую ничью с «Эвертоном», «канониры» остаются одними из фаворитов на топовые позиции в чемпионате.

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    История личных встреч подтверждает превосходство «Арсенала». Лондонцы выиграли 5 последних матчей против «Кристал Пэлас», включая две уверенные победы в прошлом сезоне.

    Последние встречи:

    • «Арсенал» 3:2 «Кристал Пэлас» (2024)
    • «Арсенал» 5:0 «Кристал Пэлас» (2024)
    • «Кристал Пэлас» 0:1 «Арсенал» (2023)

    Статистика

    «Кристал Пэлас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

    «Арсенал» выглядит явным фаворитом встречи благодаря надежной игре в защите и высокому уровню атакующих действий. «Кристал Пэлас» будет стараться использовать свои шансы, однако класса «канониров» хватит для победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Арсенала» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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