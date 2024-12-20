21 декабря на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» примет «Арсенал» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Оба клуба находятся в хорошей форме, что обещает увлекательный поединок.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 15 место с 16 очками после 16 туров. Команда продолжает набирать форму, не проигрывая в последних пяти матчах. Лидер атак Жан-Филипп Матета вносит существенный вклад в результаты команды, забив 7 голов. «Орлы» демонстрируют уверенность в атаке, забивая в каждом из последних 5 матчей, но слабая защита остается их уязвимым местом.

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 3 место с 30 очками. Команда не проигрывает в последних шести матчах, показывая стабильную игру в защите и нападении. Кай Хавертц с 10 голами является ключевым игроком команды. Несмотря на недавнюю нулевую ничью с «Эвертоном», «канониры» остаются одними из фаворитов на топовые позиции в чемпионате.

Последние матчи «Арсенала»:

Личные встречи

История личных встреч подтверждает превосходство «Арсенала». Лондонцы выиграли 5 последних матчей против «Кристал Пэлас», включая две уверенные победы в прошлом сезоне.

Последние встречи:

Статистика

«Кристал Пэлас»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Арсенал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

«Арсенал» выглядит явным фаворитом встречи благодаря надежной игре в защите и высокому уровню атакующих действий. «Кристал Пэлас» будет стараться использовать свои шансы, однако класса «канониров» хватит для победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Арсенала» за коэффициент 8.50.

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