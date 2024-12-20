21 декабря на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» примет «Арсенал» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Оба клуба находятся в хорошей форме, что обещает увлекательный поединок.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» занимает 15 место с 16 очками после 16 туров. Команда продолжает набирать форму, не проигрывая в последних пяти матчах. Лидер атак Жан-Филипп Матета вносит существенный вклад в результаты команды, забив 7 голов. «Орлы» демонстрируют уверенность в атаке, забивая в каждом из последних 5 матчей, но слабая защита остается их уязвимым местом.
Последние матчи «Кристал Пэлас»:
- «Брайтон» 1:3 «Кристал Пэлас»
- «Кристал Пэлас» 2:2 «Манчестер Сити»
- «Ипсвич» 0:1 «Кристал Пэлас»
- «Кристал Пэлас» 1:1 «Ньюкасл»
- «Арсенал» 3:2 «Кристал Пэлас» (Кубок лиги)
«Арсенал»
«Арсенал» занимает 3 место с 30 очками. Команда не проигрывает в последних шести матчах, показывая стабильную игру в защите и нападении. Кай Хавертц с 10 голами является ключевым игроком команды. Несмотря на недавнюю нулевую ничью с «Эвертоном», «канониры» остаются одними из фаворитов на топовые позиции в чемпионате.
Последние матчи «Арсенала»:
- «Арсенал» 0:0 «Эвертон»
- «Арсенал» 3:0 «Монако» (Лига чемпионов)
- «Фулхэм» 1:1 «Арсенал»
- «Арсенал» 2:0 «Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал» 3:2 «Кристал Пэлас» (Кубок лиги)
Личные встречи
История личных встреч подтверждает превосходство «Арсенала». Лондонцы выиграли 5 последних матчей против «Кристал Пэлас», включая две уверенные победы в прошлом сезоне.
Последние встречи:
- «Арсенал» 3:2 «Кристал Пэлас» (2024)
- «Арсенал» 5:0 «Кристал Пэлас» (2024)
- «Кристал Пэлас» 0:1 «Арсенал» (2023)
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Арсенал»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Арсенал»
«Арсенал» выглядит явным фаворитом встречи благодаря надежной игре в защите и высокому уровню атакующих действий. «Кристал Пэлас» будет стараться использовать свои шансы, однако класса «канониров» хватит для победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенала» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Арсенала» за коэффициент 8.50.
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