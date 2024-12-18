Карпин оценил 2024 год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги 2024 года для национальной команды.

Российская сборная обыграла в товарищеских матчах сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

– Как можно оценить 2024 год для сборной, учитывая все сложности с поиском соперников и всe, что было?

– Если все это учитывать, я считаю, что год хороший. Все понравилось, если честно. Для меня самое главное, что может понравиться – это прежде всего отношение команды на всех сборах вне зависимости от того, какие были сборы и соперники или соперники, которых не было, как Пакистан. Плюс сорванный матч во Вьетнаме [с командой Таиланда].

Все проблемы, которые возникли у нас, были понятными, как подбор соперников, или непонятными, как с тайфуном или с неприездом сборной Пакистана. Учитывая все эти трудности, все ребята отреагировали на пять баллов.