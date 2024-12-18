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    Карпин оценил 2024 год для сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги 2024 года для национальной команды.

    Российская сборная обыграла в товарищеских матчах сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

    – Как можно оценить 2024 год для сборной, учитывая все сложности с поиском соперников и всe, что было?

    – Если все это учитывать, я считаю, что год хороший. Все понравилось, если честно. Для меня самое главное, что может понравиться – это прежде всего отношение команды на всех сборах вне зависимости от того, какие были сборы и соперники или соперники, которых не было, как Пакистан. Плюс сорванный матч во Вьетнаме [с командой Таиланда].

    Все проблемы, которые возникли у нас, были понятными, как подбор соперников, или непонятными, как с тайфуном или с неприездом сборной Пакистана. Учитывая все эти трудности, все ребята отреагировали на пять баллов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.12.2024 21:32
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1734559474
    "Я считаю, что год хороший. Играли черт знает с кем, но зарплата капала исправно" - сказал Карпин.
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    DeStar
    1734562767
    как такое вообще можно спрашивать сейчас)))
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