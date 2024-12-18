19 декабря на «Акер Стадион» «Мольде» примет «Млада-Болеслав» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Норвежская команда, потерявшая шансы на плей-офф, постарается реабилитироваться перед болельщиками, а «Млада-Болеслав» попытается укрепить свои позиции в турнире.
«Мольде»
«Мольде» переживает тяжелый период: команда не может выиграть в четырех последних матчах Лиги Конференций. Атака выглядит нестабильно, несмотря на лидерство Кристиана Эриксена с 18 голами за сезон. Оборона допускает множество ошибок, что приводит к пропущенным голам практически в каждом матче.
Последние матчи «Мольде»:
- «ХИК» 2:2 «Мольде» (Лига Конференций)
- «Фредрикстад» 0:0 «Мольде» (Кубок, поражение по пенальти)
- «Стремсгодсет» 1:0 «Мольде» (Высшая лига)
- «Мольде» 0:1 «АПОЭЛ» (Лига Конференций)
- «Мольде» 2:1 «Бранн» (Высшая лига)
«Млада-Болеслав»
Чешская команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних 12 матчей. Томаш Ладра продолжает быть ключевой фигурой в нападении, а организованная защита позволяет «Млада-Болеслав» добиваться положительных результатов.
Последние матчи «Млада-Болеслав»:
- «Млада-Болеслав» 1:3 «Сигма Оломоуц» (Лига 1)
- «Млада-Болеслав» 1:0 «Ягеллония» (Лига Конференций)
- «Ческе Будеевице» 0:4 «Млада-Болеслав» (Лига 1)
- «Млада-Болеслав» 1:0 «Слован Либерец» (Лига 1)
- «Млада-Болеслав» 3:0 «Градец Кралове» (Лига 1)
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к предстоящему матчу.
Статистика команд
«Мольде»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Млада-Болеслав»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «Мольде» – «Млада-Болеслав»
«Мольде» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. «Млада-Болеслав», напротив, находится в хорошей форме и обладает достаточным потенциалом для достижения положительного результата. Чехи, вероятно, сыграют агрессивно и постараются использовать свои шансы на контратаках.
Рекомендации для ставок
- Победа «Млада-Болеслав» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Млада-Болеслав» за коэффициент 9.50.
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