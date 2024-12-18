19 декабря на «Акер Стадион» «Мольде» примет «Млада-Болеслав» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Норвежская команда, потерявшая шансы на плей-офф, постарается реабилитироваться перед болельщиками, а «Млада-Болеслав» попытается укрепить свои позиции в турнире.

«Мольде»

«Мольде» переживает тяжелый период: команда не может выиграть в четырех последних матчах Лиги Конференций. Атака выглядит нестабильно, несмотря на лидерство Кристиана Эриксена с 18 голами за сезон. Оборона допускает множество ошибок, что приводит к пропущенным голам практически в каждом матче.

Последние матчи «Мольде»:

«Млада-Болеслав»

Чешская команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних 12 матчей. Томаш Ладра продолжает быть ключевой фигурой в нападении, а организованная защита позволяет «Млада-Болеслав» добиваться положительных результатов.

Последние матчи «Млада-Болеслав»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к предстоящему матчу.

Статистика команд

«Мольде»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Млада-Болеслав»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Мольде» – «Млада-Болеслав»

«Мольде» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. «Млада-Болеслав», напротив, находится в хорошей форме и обладает достаточным потенциалом для достижения положительного результата. Чехи, вероятно, сыграют агрессивно и постараются использовать свои шансы на контратаках.

Рекомендации для ставок

Победа «Млада-Болеслав» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Млада-Болеслав» за коэффициент 9.50.

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