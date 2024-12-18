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    • Прогноз на точный счет матча «Мольде» – «Млада-Болеслав», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Мольде» – «Млада-Болеслав», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на «Акер Стадион» «Мольде» примет «Млада-Болеслав» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Норвежская команда, потерявшая шансы на плей-офф, постарается реабилитироваться перед болельщиками, а «Млада-Болеслав» попытается укрепить свои позиции в турнире.

    «Мольде»

    «Мольде» переживает тяжелый период: команда не может выиграть в четырех последних матчах Лиги Конференций. Атака выглядит нестабильно, несмотря на лидерство Кристиана Эриксена с 18 голами за сезон. Оборона допускает множество ошибок, что приводит к пропущенным голам практически в каждом матче.

    Последние матчи «Мольде»:

    «Млада-Болеслав»

    Чешская команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних 12 матчей. Томаш Ладра продолжает быть ключевой фигурой в нападении, а организованная защита позволяет «Млада-Болеслав» добиваться положительных результатов.

    Последние матчи «Млада-Болеслав»:

    • «Млада-Болеслав» 1:3 «Сигма Оломоуц» (Лига 1)
    • «Млада-Болеслав» 1:0 «Ягеллония» (Лига Конференций)
    • «Ческе Будеевице» 0:4 «Млада-Болеслав» (Лига 1)
    • «Млада-Болеслав» 1:0 «Слован Либерец» (Лига 1)
    • «Млада-Болеслав» 3:0 «Градец Кралове» (Лига 1)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интригу к предстоящему матчу.

    Статистика команд

    «Мольде»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Млада-Болеслав»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Мольде» – «Млада-Болеслав»

    «Мольде» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. «Млада-Болеслав», напротив, находится в хорошей форме и обладает достаточным потенциалом для достижения положительного результата. Чехи, вероятно, сыграют агрессивно и постараются использовать свои шансы на контратаках.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Млада-Болеслав» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Млада-Болеслав» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 10:56
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