19 декабря на стадионе «Вальдштадион» ЛАСК примет «Викингур Рейкьявик» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Австрийский клуб, уже потерявший шансы на выход из группы, будет пытаться завершить турнир на мажорной ноте. «Викингур Рейкьявик», в свою очередь, стремится улучшить свои результаты и закрепиться выше в таблице.

ЛАСК

ЛАСК переживает кризис. Команда проиграла 4 последних матча в турнире, пропустив в них в общей сложности 15 голов. Защитная линия демонстрирует слабую организованность, что создает благоприятные возможности для соперников. В атаке команда нестабильна, хотя Роберт Жуль с 7 голами в активе является светлым пятном.

Последние матчи ЛАСКа:

«Викингур»

Исландский клуб показывает более организованную игру. «Викингур» забивает в среднем 1.20 гола за матч и пропускает примерно столько же. Даниел Джурич, лучший бомбардир команды с 14 голами в сезоне, играет ключевую роль в атакующих действиях. Команда показывает стабильность в обороне и атаке, но не хватает резкости в реализации моментов.

Последние матчи «Викингур»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались. Это добавляет элемент непредсказуемости к их первому противостоянию.

Статистика команд

ЛАСК:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

«Викингур Рейкьявик»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч ЛАСК – «Викингур Рейкьявик»

Несмотря на слабую форму обеих команд, «Викингур» выглядит более уверенно. Команда лучше организована в обороне и стабильнее реализует свои моменты в атаке. ЛАСК, пропустивший огромное количество голов в последних матчах, вряд ли сможет навязать серьезную борьбу. «Викингур» имеет хорошие шансы на победу или ничейный результат.

Рекомендации для ставок

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Викингура» или ничья – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Викингура» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!