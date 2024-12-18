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    • Прогноз на точный счет матча ЛАСК – «Викингур», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ЛАСК – «Викингур», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на стадионе «Вальдштадион» ЛАСК примет «Викингур Рейкьявик» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Австрийский клуб, уже потерявший шансы на выход из группы, будет пытаться завершить турнир на мажорной ноте. «Викингур Рейкьявик», в свою очередь, стремится улучшить свои результаты и закрепиться выше в таблице.

    ЛАСК

    ЛАСК переживает кризис. Команда проиграла 4 последних матча в турнире, пропустив в них в общей сложности 15 голов. Защитная линия демонстрирует слабую организованность, что создает благоприятные возможности для соперников. В атаке команда нестабильна, хотя Роберт Жуль с 7 голами в активе является светлым пятном.

    Последние матчи ЛАСКа:

    «Викингур»

    Исландский клуб показывает более организованную игру. «Викингур» забивает в среднем 1.20 гола за матч и пропускает примерно столько же. Даниел Джурич, лучший бомбардир команды с 14 голами в сезоне, играет ключевую роль в атакующих действиях. Команда показывает стабильность в обороне и атаке, но не хватает резкости в реализации моментов.

    Последние матчи «Викингур»:

    • «Викингур Рейкьявик» 1:2 «Юргорден» (Лига Конференций)
    • «Ноа» 0:0 «Викингур Рейкьявик» (Лига Конференций)
    • «Викингур Рейкьявик» 2:0 «Борац Баня-Лука» (Лига Конференций)
    • «Викингур Рейкьявик» 0:3 «Брейдаблик» (Высшая лига)
    • «Викингур Рейкьявик» 3:1 «Серкль Брюгге» (Лига Конференций)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались. Это добавляет элемент непредсказуемости к их первому противостоянию.

    Статистика команд

    ЛАСК:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

    «Викингур Рейкьявик»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч ЛАСК – «Викингур Рейкьявик»

    Несмотря на слабую форму обеих команд, «Викингур» выглядит более уверенно. Команда лучше организована в обороне и стабильнее реализует свои моменты в атаке. ЛАСК, пропустивший огромное количество голов в последних матчах, вряд ли сможет навязать серьезную борьбу. «Викингур» имеет хорошие шансы на победу или ничейный результат.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Викингура» или ничья – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Викингура» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.12.2024 10:52
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