19 декабря на стадионе «Вальдштадион» ЛАСК примет «Викингур Рейкьявик» в заключительном туре группового этапа Лиги Конференций. Австрийский клуб, уже потерявший шансы на выход из группы, будет пытаться завершить турнир на мажорной ноте. «Викингур Рейкьявик», в свою очередь, стремится улучшить свои результаты и закрепиться выше в таблице.
ЛАСК
ЛАСК переживает кризис. Команда проиграла 4 последних матча в турнире, пропустив в них в общей сложности 15 голов. Защитная линия демонстрирует слабую организованность, что создает благоприятные возможности для соперников. В атаке команда нестабильна, хотя Роберт Жуль с 7 голами в активе является светлым пятном.
Последние матчи ЛАСКа:
- «Фиорентина» 7:0 «ЛАСК» (Лига Конференций)
- «Вольфсберг» 2:1 «ЛАСК» (Бундеслига)
- «ЛАСК» 1:3 «Аустрия» (Бундеслига)
- «Борац Баня-Лука» 2:1 «ЛАСК» (Лига Конференций)
- «Ред Булл» 1:2 «ЛАСК» (Бундеслига)
«Викингур»
Исландский клуб показывает более организованную игру. «Викингур» забивает в среднем 1.20 гола за матч и пропускает примерно столько же. Даниел Джурич, лучший бомбардир команды с 14 голами в сезоне, играет ключевую роль в атакующих действиях. Команда показывает стабильность в обороне и атаке, но не хватает резкости в реализации моментов.
Последние матчи «Викингур»:
- «Викингур Рейкьявик» 1:2 «Юргорден» (Лига Конференций)
- «Ноа» 0:0 «Викингур Рейкьявик» (Лига Конференций)
- «Викингур Рейкьявик» 2:0 «Борац Баня-Лука» (Лига Конференций)
- «Викингур Рейкьявик» 0:3 «Брейдаблик» (Высшая лига)
- «Викингур Рейкьявик» 3:1 «Серкль Брюгге» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды ранее не встречались. Это добавляет элемент непредсказуемости к их первому противостоянию.
Статистика команд
ЛАСК:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 15
«Викингур Рейкьявик»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч ЛАСК – «Викингур Рейкьявик»
Несмотря на слабую форму обеих команд, «Викингур» выглядит более уверенно. Команда лучше организована в обороне и стабильнее реализует свои моменты в атаке. ЛАСК, пропустивший огромное количество голов в последних матчах, вряд ли сможет навязать серьезную борьбу. «Викингур» имеет хорошие шансы на победу или ничейный результат.
Рекомендации для ставок
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Викингура» или ничья – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Викингура» за коэффициент 8.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!