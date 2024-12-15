16 декабря на стадионе Тюрк Телеком Стэдиум «Галатасарай» примет «Трабзонспор» в рамках 16-го тура Суперлиги Турции. Лидер чемпионата попытается укрепить свои позиции, а гости будут стремиться прервать серию неудач на выезде.

«Галатасарай»

«Галатасарай» демонстрирует отличную форму и лидирует в Суперлиге с 38 очками. Команда Виктора Осимхена, лучшего бомбардира клуба с 10 голами в 13 матчах, отличается высокой результативностью. В текущем сезоне «Галатасарай» не проигрывает в 15 последних матчах и забивает в каждом из них. В пяти последних играх клуб забил 9 голов, но при этом пропустил 7, что указывает на определенные проблемы в защите.

Последние матчи «Галатасарай»:

Мальме 2:2 Галатасарай (Лига Европы, 12.12.2024)

Сивасспор 2:3 Галатасарай (Суперлига, 08.12.2024)

Галатасарай 2:2 Еюпспор (Суперлига, 01.12.2024)

АЗ Алкмар 1:1 Галатасарай (Лига Европы, 28.11.2024)

Бодрум 0:1 Галатасарай (Суперлига, 23.11.2024)

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 15-е место с 16 очками. Команда забивает стабильно в последних 9 матчах, однако демонстрирует слабую игру в обороне, пропуская в среднем 2 гола за матч в пяти последних встречах. Лучший бомбардир Симон Банза забил 9 голов в 11 матчах. На выезде «Трабзонспор» испытывает значительные трудности, проиграв три последние игры.

Последние матчи «Трабзонспор»:

Трабзонспор 2:2 Касымпаша (Суперлига, 06.12.2024)

Аланьяспор 2:1 Трабзонспор (Суперлига, 30.11.2024)

Трабзонспор 5:0 Адана Демирспор (Суперлига, 25.11.2024)

Ризеспор 3:1 Трабзонспор (Суперлига, 09.11.2024)

Трабзонспор 2:3 Фенербахче (Суперлига, 03.11.2024)

Личные встречи

«Галатасарай» побеждает в последних трех очных встречах с «Трабзонспор», демонстрируя уверенную игру как дома, так и на выезде. Гости стабильно пропускают в этих матчах, что подтверждает их нестабильную оборону.

Последние встречи:

Трабзонспор 1:5 Галатасарай (Суперлига, 21.01.2024)

Галатасарай 2:0 Трабзонспор (Суперлига, 19.08.2023)

Галатасарай 2:1 Трабзонспор (Суперлига, 05.02.2023)

Статистика

«Галатасарай»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.50, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Трабзонспор»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Трабзонспор»

«Галатасарай» входит в этот матч явным фаворитом благодаря своей стабильной атакующей игре и лидерству в таблице. Однако, учитывая результативность обеих команд и проблемы в защите, вероятно, матч будет результативным. «Трабзонспор» способен создать моменты у ворот соперника, но вряд ли сможет удержать свои ворота сухими.

Прогноз: победа «Галатасарая» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарая» за коэффициент 9.50

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