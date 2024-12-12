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    • Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Валенсия», Ла Лига, 13 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вальядолид» – «Валенсия», Ла Лига, 13 декабря 2024 года

    13 декабря на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Вальядолид» и «Валенсия». Обе команды находятся в зоне вылета и борются за спасение, что добавляет дополнительной важности этому поединку.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу, проиграв три последних матча. Команда не смогла сохранить стабильность в обороне, пропустив 11 голов в последних пяти встречах. Нападение также не впечатляет: лучший бомбардир Хуан Латаса забил всего трижды за сезон.

    Последние матчи «Вальядолида»:

    • Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид
    • Реал Авила 2:4 Вальядолид (Кубок)
    • Вальядолид 0:5 Атлетико
    • Хетафе 2:0 Вальядолид
    • Вальядолид 2:0 АВС

    «Валенсия»

    «Валенсия» также находится в кризисе, занимая 19-е место. Команда не может победить в последних трех матчах Ла Лиги, хотя в атаке действует более продуктивно, чем соперник. Уго Дуро лидирует в нападении с четырьмя голами в текущем сезоне.

    Последние матчи «Валенсии»:

    • Валенсия 0:1 Райо Вальекано
    • Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)
    • Мальорка 2:1 Валенсия
    • Парла Эскуэла 0:1 Валенсия (Кубок)
    • Валенсия 4:2 Бетис

    Личные встречи

    «Валенсия» доминирует в последних очных матчах: в 13 из 15 встреч команда не проигрывала. В 7 из 9 последних матчей против «Вальядолида» «Валенсия» забивала как минимум один гол.

    Последние встречи:

    • Валенсия 2:1 Вальядолид (2023)
    • Вальядолид 1:0 Валенсия (2023)
    • Валенсия 3:0 Вальядолид (2021)

    Статистика

    «Вальядолид»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    «Валенсия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Вальядолид» – «Валенсия»

    Ситуация для обеих команд сложная, однако «Валенсия» выглядит чуть стабильнее благодаря более результативной атаке. Учитывая слабость обороны «Вальядолида», гости имеют хорошие шансы на положительный результат.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Валенсии» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Валенсии» – коэффициент 9.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2024 10:00
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