13 декабря на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Вальядолид» и «Валенсия». Обе команды находятся в зоне вылета и борются за спасение, что добавляет дополнительной важности этому поединку.

«Вальядолид» замыкает турнирную таблицу, проиграв три последних матча. Команда не смогла сохранить стабильность в обороне, пропустив 11 голов в последних пяти встречах. Нападение также не впечатляет: лучший бомбардир Хуан Латаса забил всего трижды за сезон.

Последние матчи «Вальядолида»:

Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид

Реал Авила 2:4 Вальядолид (Кубок)

Вальядолид 0:5 Атлетико

Хетафе 2:0 Вальядолид

Вальядолид 2:0 АВС

«Валенсия»

«Валенсия» также находится в кризисе, занимая 19-е место. Команда не может победить в последних трех матчах Ла Лиги, хотя в атаке действует более продуктивно, чем соперник. Уго Дуро лидирует в нападении с четырьмя голами в текущем сезоне.

Последние матчи «Валенсии»:

Валенсия 0:1 Райо Вальекано

Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)

Мальорка 2:1 Валенсия

Парла Эскуэла 0:1 Валенсия (Кубок)

Валенсия 4:2 Бетис

Личные встречи

«Валенсия» доминирует в последних очных матчах: в 13 из 15 встреч команда не проигрывала. В 7 из 9 последних матчей против «Вальядолида» «Валенсия» забивала как минимум один гол.

Последние встречи:

Валенсия 2:1 Вальядолид (2023)

Вальядолид 1:0 Валенсия (2023)

Валенсия 3:0 Вальядолид (2021)

Статистика

«Вальядолид»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Валенсия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Вальядолид» – «Валенсия»

Ситуация для обеих команд сложная, однако «Валенсия» выглядит чуть стабильнее благодаря более результативной атаке. Учитывая слабость обороны «Вальядолида», гости имеют хорошие шансы на положительный результат.

Рекомендации для ставок

Победа «Валенсии» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:2 в пользу «Валенсии» – коэффициент 9.50

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!