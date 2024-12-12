13 декабря на стадионе «Хосе Соррилья» состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Вальядолид» и «Валенсия». Обе команды находятся в зоне вылета и борются за спасение, что добавляет дополнительной важности этому поединку.
«Вальядолид»
«Вальядолид» замыкает турнирную таблицу, проиграв три последних матча. Команда не смогла сохранить стабильность в обороне, пропустив 11 голов в последних пяти встречах. Нападение также не впечатляет: лучший бомбардир Хуан Латаса забил всего трижды за сезон.
Последние матчи «Вальядолида»:
- Лас-Пальмас 2:1 Вальядолид
- Реал Авила 2:4 Вальядолид (Кубок)
- Вальядолид 0:5 Атлетико
- Хетафе 2:0 Вальядолид
- Вальядолид 2:0 АВС
«Валенсия»
«Валенсия» также находится в кризисе, занимая 19-е место. Команда не может победить в последних трех матчах Ла Лиги, хотя в атаке действует более продуктивно, чем соперник. Уго Дуро лидирует в нападении с четырьмя голами в текущем сезоне.
Последние матчи «Валенсии»:
- Валенсия 0:1 Райо Вальекано
- Эхеа 1:3 Валенсия (Кубок)
- Мальорка 2:1 Валенсия
- Парла Эскуэла 0:1 Валенсия (Кубок)
- Валенсия 4:2 Бетис
Личные встречи
«Валенсия» доминирует в последних очных матчах: в 13 из 15 встреч команда не проигрывала. В 7 из 9 последних матчей против «Вальядолида» «Валенсия» забивала как минимум один гол.
Последние встречи:
- Валенсия 2:1 Вальядолид (2023)
- Вальядолид 1:0 Валенсия (2023)
- Валенсия 3:0 Вальядолид (2021)
Статистика
«Вальядолид»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
«Валенсия»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Вальядолид» – «Валенсия»
Ситуация для обеих команд сложная, однако «Валенсия» выглядит чуть стабильнее благодаря более результативной атаке. Учитывая слабость обороны «Вальядолида», гости имеют хорошие шансы на положительный результат.
Рекомендации для ставок
- Победа «Валенсии» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:2 в пользу «Валенсии» – коэффициент 9.50
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