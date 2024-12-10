11 декабря на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» примет «Слован». Для хозяев эта игра крайне важна в борьбе за первое место в группе, а вот для гостей матч носит скорее формальный характер, так как «Слован» уже не имеет шансов на выход в плей-офф.

«Атлетико»

«Атлетико» в этом сезоне снова демонстрирует свою силу, особенно на домашней арене. Мадридцы находятся на втором месте в группе с 9 очками после 5 туров и имеют отличные шансы выйти в плей-офф. Команда продемонстрировала отличные атакующие и оборонительные результаты в последних играх, забив 20 голов в последних 5 матчах и пропустив всего 5. Хулиан Альварес продолжает впечатлять в атаке, а команда в целом выглядит готовой к уверенной победе над «Слованом».

Последние матчи «Атлетико»:

«Слован»

Ситуация у «Слована» в Лиге чемпионов критическая – команда не набрала ни одного очка после 5 туров и уже не имеет шансов на продолжение борьбы. В последних играх команда показала нестабильные результаты, пропустив 7 голов в последних 5 встречах, и хотя атакующий потенциал «Слована» довольно высок (13 голов за 5 матчей), защитные ошибки могут привести к разгромной победе соперника. Выездная игра против «Атлетико» не предвещает успеха для «Слована».

Последние матчи «Слован»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, однако, с учетом текущей формы и уровня команд, «Атлетико» выглядит фаворитом.

Статистика команд

«Атлетико»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 4.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 20

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Слован»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Атлетико» – «Слован»

«Атлетико» однозначно выглядит фаворитом этой встречи. Мадридцы продемонстрировали отличные результаты в Лиге чемпионов и на домашней арене, в то время как «Слован» борется с оборонительными проблемами. Ожидается, что «Атлетико» будет доминировать на протяжении всей игры, создавая множество голевых моментов. «Слован», несмотря на свою атакующую способность, не способен сдержать мощный натиск соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.30

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 4:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 9.50.

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