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    • Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на «Ред Булл Арене» пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» встретится с «Астон Виллой». Немецкая команда уже потеряла шансы на выход из группы, в то время как английский клуб борется за выход в плей-офф.

    «РБ Лейпциг»

    Команда проводит крайне неудачную кампанию в Лиге чемпионов, проиграв все пять матчей группового этапа. После поражения от «Интера» (0:1) «РБ Лейпциг» занимает последнее место в группе. В последних пяти матчах турнира команда забила 9 голов, но пропустила 10.

    Главная надежда немецкого клуба – их лучший бомбардир Беньямин Шешко, на счету которого 9 голов в 20 матчах. Команда показывает нестабильность в обороне, но имеет атакующий потенциал.

    Последние матчи «РБ Лейпцига»:

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» демонстрирует стабильность в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После пяти туров команда занимает 9-е место с 10 очками. Последний матч с «Ювентусом» завершился вничью (0:0).

    Английский клуб показывает хорошую игру в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за матч. Однако в гостевых матчах команда испытывает проблемы: в Лиге чемпионов «Астон Вилла» проиграла четыре выездные игры подряд.

    Главный бомбардир команды – Джон Дуран с 9 голами в 22 матчах.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    Личные встречи

    Команды встречались дважды в товарищеских матчах. В 2024 году «РБ Лейпциг» победил (2:0), а в 2019 году сильнее оказалась «Астон Вилла» (3:1). Эти результаты показывают, что обе команды способны добиться результата, но преимущество будет на стороне хозяев.

    Последние встречи:

    • «РБ Лейпциг» 2:0 «Астон Вилла» (2024)
    • «РБ Лейпциг» 1:3 «Астон Вилла» (2019)

    Статистика

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «Астон Вилла»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»

    Матч ожидается напряженным, так как обе команды имеют мотивацию: «РБ Лейпциг» хочет завершить кампанию на позитивной ноте, а «Астон Вилла» борется за выход из группы. Немецкая команда сильна дома и показывает хорошие результаты в последних играх, однако проблемы в обороне могут стать решающим фактором.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 11:51
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