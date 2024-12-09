10 декабря на «Ред Булл Арене» пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» встретится с «Астон Виллой». Немецкая команда уже потеряла шансы на выход из группы, в то время как английский клуб борется за выход в плей-офф.

«РБ Лейпциг»

Команда проводит крайне неудачную кампанию в Лиге чемпионов, проиграв все пять матчей группового этапа. После поражения от «Интера» (0:1) «РБ Лейпциг» занимает последнее место в группе. В последних пяти матчах турнира команда забила 9 голов, но пропустила 10.

Главная надежда немецкого клуба – их лучший бомбардир Беньямин Шешко, на счету которого 9 голов в 20 матчах. Команда показывает нестабильность в обороне, но имеет атакующий потенциал.

Последние матчи «РБ Лейпцига»:

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» демонстрирует стабильность в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После пяти туров команда занимает 9-е место с 10 очками. Последний матч с «Ювентусом» завершился вничью (0:0).

Английский клуб показывает хорошую игру в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за матч. Однако в гостевых матчах команда испытывает проблемы: в Лиге чемпионов «Астон Вилла» проиграла четыре выездные игры подряд.

Главный бомбардир команды – Джон Дуран с 9 голами в 22 матчах.

Последние матчи «Астон Виллы»:

Личные встречи

Команды встречались дважды в товарищеских матчах. В 2024 году «РБ Лейпциг» победил (2:0), а в 2019 году сильнее оказалась «Астон Вилла» (3:1). Эти результаты показывают, что обе команды способны добиться результата, но преимущество будет на стороне хозяев.

Последние встречи:

Статистика

«РБ Лейпциг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«Астон Вилла»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»

Матч ожидается напряженным, так как обе команды имеют мотивацию: «РБ Лейпциг» хочет завершить кампанию на позитивной ноте, а «Астон Вилла» борется за выход из группы. Немецкая команда сильна дома и показывает хорошие результаты в последних играх, однако проблемы в обороне могут стать решающим фактором.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за коэффициент 9.00.

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