10 декабря на «Ред Булл Арене» пройдет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» встретится с «Астон Виллой». Немецкая команда уже потеряла шансы на выход из группы, в то время как английский клуб борется за выход в плей-офф.
«РБ Лейпциг»
Команда проводит крайне неудачную кампанию в Лиге чемпионов, проиграв все пять матчей группового этапа. После поражения от «Интера» (0:1) «РБ Лейпциг» занимает последнее место в группе. В последних пяти матчах турнира команда забила 9 голов, но пропустила 10.
Главная надежда немецкого клуба – их лучший бомбардир Беньямин Шешко, на счету которого 9 голов в 20 матчах. Команда показывает нестабильность в обороне, но имеет атакующий потенциал.
Последние матчи «РБ Лейпцига»:
- «Хольштайн Киль» 0:2 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 3:0 «Айнтрахт Ф»
- «РБ Лейпциг» 1:5 «Вольфсбург»
- «Интер» 1:0 «РБ Лейпциг»
- «Хоффенхайм» 4:3 «РБ Лейпциг»
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» демонстрирует стабильность в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После пяти туров команда занимает 9-е место с 10 очками. Последний матч с «Ювентусом» завершился вничью (0:0).
Английский клуб показывает хорошую игру в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за матч. Однако в гостевых матчах команда испытывает проблемы: в Лиге чемпионов «Астон Вилла» проиграла четыре выездные игры подряд.
Главный бомбардир команды – Джон Дуран с 9 голами в 22 матчах.
Последние матчи «Астон Виллы»:
- «Астон Вилла» 1:0 «Саутгемптон»
- «Астон Вилла» 3:1 «Брентфорд»
- «Челси» 3:0 «Астон Вилла»
- «Астон Вилла» 0:0 «Ювентус»
- «Астон Вилла» 2:2 «Кристал Пэлас»
Личные встречи
Команды встречались дважды в товарищеских матчах. В 2024 году «РБ Лейпциг» победил (2:0), а в 2019 году сильнее оказалась «Астон Вилла» (3:1). Эти результаты показывают, что обе команды способны добиться результата, но преимущество будет на стороне хозяев.
Последние встречи:
- «РБ Лейпциг» 2:0 «Астон Вилла» (2024)
- «РБ Лейпциг» 1:3 «Астон Вилла» (2019)
Статистика
«РБ Лейпциг»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
«Астон Вилла»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Астон Вилла»
Матч ожидается напряженным, так как обе команды имеют мотивацию: «РБ Лейпциг» хочет завершить кампанию на позитивной ноте, а «Астон Вилла» борется за выход из группы. Немецкая команда сильна дома и показывает хорошие результаты в последних играх, однако проблемы в обороне могут стать решающим фактором.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «РБ Лейпцига» – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпцига» за коэффициент 9.00.
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