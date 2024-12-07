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    • Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Реймс», Лига 1, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Страсбур» – «Реймс», Лига 1, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе Ля Мено в Страсбурге состоится матч 14-го тура Лиги 1 между местным «Страсбуром» и «Реймсом». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, однако «Страсбур» испытывает проблемы в обороне, а «Реймс» слабо выступает в гостях. Это делает прогноз на матч весьма интересным и непредсказуемым.

    «Страсбур»

    «Страсбур» в текущем сезоне не демонстрирует стабильных результатов. После 13 туров команда набрала 13 очков и занимает 13-е место в таблице. Страсбур не выигрывает в последних четырех матчах, что создает определенные трудности для клуба. В атаке команда выглядит достаточно продуктивно, забивая в последних трех матчах, однако проблемы в обороне остаются. Страсбур пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 матчах, что является слабым показателем для команды, которая стремится к стабильным результатам.

    Последние матчи «Страсбура»:

    • Брест 3:1 Страсбур
    • Ницца 2:1 Страсбур
    • Страсбур 1:3 Монако
    • Сент-Этьен 2:0 Страсбур
    • Страсбур 3:1 Нант

    «Реймс»

    «Реймс» набрал 18 очков после 13 туров и находится на 9-м месте в Лиге 1. Команда проводит сезон в более стабильной форме, чем «Страсбур», однако и у «Реймса» есть проблемы, особенно в гостевых матчах. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1 гол за матч, но в обороне у них также не все гладко – в среднем пропускают 1.20 гола за игру. Реймс будет стараться набрать очки в выездной игре, где они не выигрывают в последних трех матчах.

    Последние матчи «Реймса»:

    • Реймс 0:2 Ланс
    • Реймс 1:1 Лион
    • Гавр 0:3 Реймс
    • Тулуза 1:0 Реймс
    • Реймс 1:2 Брест

    Личные встречи

    История личных встреч команд показывает, что матч с участием «Страсбура» и «Реймса» обычно не завершался ничьей. «Страсбур» не проигрывает в 5 из 7 последних встреч с «Реймсом», однако важным моментом является тот факт, что в последних двух играх «Реймс» смог забить в ворота «Страсбура». Команды забивают в среднем более одного гола в каждом из этих матчей, и учитывая нынешние формы обеих команд, можно ожидать продолжение этой тенденции.

    Последние встречи:

    • 13.04.2024: Страсбур 3:1 Реймс
    • 01.12.2023: Реймс 2:1 Страсбур
    • 23.04.2023: Реймс 0:2 Страсбур
    • 21.08.2022: Страсбур 1:1 Реймс
    • 06.03.2022: Реймс 1:1 Страсбур

    Статистика команд

    «Страсбур»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    «Реймс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Страсбур» – «Реймс»

    Обе команды не демонстрируют идеальных результатов, но «Страсбур» имеет преимущество в домашней игре. Несмотря на неудачные результаты в последних матчах, они по-прежнему могут рассчитывать на свои атакующие качества и должны использовать преимущество домашнего стадиона. «Реймс», в свою очередь, испытывает проблемы с игрой в гостях, особенно в обороне, что дает «Страсбуру» шанс на успех.

    Ожидается, что обе команды будут искать возможность для взятия ворот, и, учитывая статистику команд, можно ожидать забитые голы с обеих сторон. Однако из-за слабости в защите у обеих команд, предсказать уверенную победу одной из сторон сложно.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Страсбура» – коэффициент 2.50
    • Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Страсбура» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 11:32
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