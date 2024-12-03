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    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Обе команды в последнее время показывают хорошую форму, однако «Арсенал» находится в более выгодной позиции, занимая второе место, в то время как «Манчестер Юнайтед» находится в середине таблицы. Эта встреча обещает быть насыщенной и напряженной.

    «Арсенал»

    «Арсенал» продолжает набирать обороты в чемпионате. После 13 туров команда занимает 2-е место с 25 очками. В последних играх «Арсенал» демонстрирует отличную атакующую игру, забив 14 голов в последних 5 матчах, однако оборона иногда даeт сбои, пропустив 5 мячей за тот же период. Кай Хавертц, лучший бомбардир команды с 9 голами, продолжает быть ключевым игроком в атаке. В последних матчах «Арсенал» забивал всегда и выглядит уверенно на домашней арене.

    Последние матчи «Арсенала»:

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» проводит сезон нестабильно, но в последних играх команда демонстрирует улучшение. После 13 туров «Манчестер Юнайтед» находится на 9-м месте с 19 очками. Лучший бомбардир команды, Алехандро Гарначо, с 8 голами в 21 матче, продолжает решать важные моменты в атаке. В последних 5 играх команда забила 13 голов, пропустив только 3, что говорит о солидной обороне. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги, что добавляет уверенности перед выездом на «Эмирейтс».

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    Личные встречи

    В последних трех матчах «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Соперники в последних встречах показывали напряжeнные и результативные игры, в которых «Арсенал» доминировал, забивая в каждом из матчей. Однако стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» также забивал в большинстве из последних встреч, и в предстоящем матче они вполне способны создать проблемы для обороны «Арсенала».

    Последние встречи:

    • «Арсенал» 3:1 «Манчестер Юнайтед» (03.09.2023)
    • «Манчестер Юнайтед» 0:1 «Арсенал» (12.05.2024)
    • «Арсенал» 3:2 «Манчестер Юнайтед» (22.01.2023)

    Статистика команд

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 3 матча подряд

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

    «Арсенал» выглядит фаворитом предстоящего матча, особенно учитывая их отличную форму на домашнем стадионе и уверенную атакующую игру. Несмотря на хорошие результаты «Манчестер Юнайтед» в последних матчах, они могут столкнуться с проблемами в защите против мощной атаки «Арсенала». Вряд ли «Манчестер Юнайтед» сможет остановить атаку хозяев, однако их способность забивать может позволить им хотя бы один гол в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет:

    • Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» за коэффициент 11.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 10:40
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