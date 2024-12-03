4 декабря на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Обе команды в последнее время показывают хорошую форму, однако «Арсенал» находится в более выгодной позиции, занимая второе место, в то время как «Манчестер Юнайтед» находится в середине таблицы. Эта встреча обещает быть насыщенной и напряженной.

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает набирать обороты в чемпионате. После 13 туров команда занимает 2-е место с 25 очками. В последних играх «Арсенал» демонстрирует отличную атакующую игру, забив 14 голов в последних 5 матчах, однако оборона иногда даeт сбои, пропустив 5 мячей за тот же период. Кай Хавертц, лучший бомбардир команды с 9 голами, продолжает быть ключевым игроком в атаке. В последних матчах «Арсенал» забивал всегда и выглядит уверенно на домашней арене.

Последние матчи «Арсенала»:

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проводит сезон нестабильно, но в последних играх команда демонстрирует улучшение. После 13 туров «Манчестер Юнайтед» находится на 9-м месте с 19 очками. Лучший бомбардир команды, Алехандро Гарначо, с 8 голами в 21 матче, продолжает решать важные моменты в атаке. В последних 5 играх команда забила 13 голов, пропустив только 3, что говорит о солидной обороне. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги, что добавляет уверенности перед выездом на «Эмирейтс».

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

Личные встречи

В последних трех матчах «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Соперники в последних встречах показывали напряжeнные и результативные игры, в которых «Арсенал» доминировал, забивая в каждом из матчей. Однако стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» также забивал в большинстве из последних встреч, и в предстоящем матче они вполне способны создать проблемы для обороны «Арсенала».

Последние встречи:

«Арсенал» 3:1 «Манчестер Юнайтед» (03.09.2023)

«Манчестер Юнайтед» 0:1 «Арсенал» (12.05.2024)

«Арсенал» 3:2 «Манчестер Юнайтед» (22.01.2023)

Статистика команд

«Арсенал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 3 матча подряд

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» выглядит фаворитом предстоящего матча, особенно учитывая их отличную форму на домашнем стадионе и уверенную атакующую игру. Несмотря на хорошие результаты «Манчестер Юнайтед» в последних матчах, они могут столкнуться с проблемами в защите против мощной атаки «Арсенала». Вряд ли «Манчестер Юнайтед» сможет остановить атаку хозяев, однако их способность забивать может позволить им хотя бы один гол в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет:

Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» за коэффициент 11.00

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