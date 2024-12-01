Все участники клубного ЧМ-2025

Определись все участники клубного чемпионата мира-2025. Турнир пройдет в США с 15 июня по 15 июля.
На групповом этапе из 32 команд сыграют следующие команды. Жеребьевка состоится 6 декабря.
Азия:
- «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);
- «Урава» (Япония);
- «Аль-Айн» (ОАЭ);
- «Ульсан» (Южная Корея).
Африка:
- «Аль-Ахли» (Египет);
- «Видад» (Марокко);
- «Эсперанс» (Тунис);
- «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР).
Северная и Центральная Америка:
- «Монтеррей» (Мексика);
- «Сиэтл» (США);
- «Леон» (Мексика);
- «Пачука» (Мексика);
- «Интер Майами» (США).
Южная Америка:
- «Палмейрас» (Бразилия);
- «Фламенго» (Бразилия);
- «Флуминенсе» (Бразилия);
- «Ботафого» (Бразилия);
- «Ривер Плейт» (Аргентина);
- «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Океания:
- «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
Европа:
- «Челси» (Англия);
- «Реал» (Испания);
- «Манчестер Сити» (Англия);
- «Бавария» (Германия);
- «ПСЖ» (Франция);
- «Интер» (Италия);
- «Порту» (Португалия);
- «Бенфика» (Португалия);
- «Боруссия» Д (Германия);
- «Ювентус» (Италия);
- «Атлетико» (Испания);
- «Зальцбург» (Австрия).
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