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    Все участники клубного ЧМ-2025

    Определись все участники клубного чемпионата мира-2025. Турнир пройдет в США с 15 июня по 15 июля.

    На групповом этапе из 32 команд сыграют следующие команды. Жеребьевка состоится 6 декабря.

    Азия:

    Африка:

    Северная и Центральная Америка:

    Южная Америка:

    Океания:

    Европа:

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    01.12.2024 01:23
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    Комментарии (7)
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    IntelligenceSurvey
    1733032551
    Кто знает принципы отбора на клубный ЧМ? Почему Зальцбург и Челси есть, а Барселоны, Ливерпуля, Арсенала или Байера нет? Отказались?
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    Oldtrafford83
    1733033420
    За какие заслуги там Интер Майами?))
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