Все участники клубного ЧМ-2025

Определись все участники клубного чемпионата мира-2025. Турнир пройдет в США с 15 июня по 15 июля.

На групповом этапе из 32 команд сыграют следующие команды. Жеребьевка состоится 6 декабря.

Азия:

Африка:

Северная и Центральная Америка:

Южная Америка:

Океания:

Европа:

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