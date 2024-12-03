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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест», Премьер-Лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест», Премьер-Лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Обе команды находятся в разной форме, и в этом прогнозе мы разберем их последние результаты, статистику, а также сделаем предположения относительно возможного исхода встречи.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» подходит к этому матчу не в лучшей форме. Команда переживает серию из 4 поражений подряд в Премьер-Лиге, что является крайне непривычным для действующего чемпиона Англии. Несмотря на наличие таких звезд как Эрлинг Холанд, который уже забил 17 голов в 19 матчах, атакующие действия команды оставляют желать лучшего. В последних 5 играх команда забила только 5 голов, при этом пропустила 15. Это подчеркивает проблемы с обороной, особенно в играх с более сильными соперниками, как это было в недавнем поражении от «Ливерпуля» (0:2). Тем не менее, «Манчестер Сити» продолжает оставаться одним из самых опасных коллективов в атаке, и на домашнем стадионе они, вероятно, будут стремиться вернуться к победам.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» демонстрирует гораздо более стабильную форму по сравнению с «Манчестер Сити». Они набрали 22 очка после 13 туров и занимают 6-е место в Премьер-Лиге. Команда хорошо выступает в атаке, забивая в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах. На этом фоне у «Ноттингем Форест» также есть проблемы с обороной, так как они пропускают в среднем 1.40 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Крис Вуд, набрал отличную форму и забил уже 9 голов в 13 матчах. В гостевых играх «Ноттингем Форест» также не выглядит безнадежно, ведь они не проигрывают в 6 из 8 последних выездных матчей.

    Последние матчи «Ноттингем Форест»:

    Личные встречи

    В личных встречах между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» последние 8 матчей свидетельствуют о доминировании «Сити», однако «Ноттингем Форест» стабильно борется за очки, даже на выезде. В последних 4 играх против «Манчестер Сити» «Ноттингем Форест» проиграл лишь один раз (в 2023 году). Это говорит о том, что «Форест» способен оказать сопротивление, особенно учитывая нынешнюю нестабильность «Сити». В последней встрече, сыгранной на «Этихаде» в сентябре 2023 года, «Манчестер Сити» одержал уверенную победу со счетом 2:0.

    Последние встречи:

    • «Манчестер Сити» 2:0 «Ноттингем Форест» (23.09.2023)
    • «Ноттингем Форест» 0:2 «Манчестер Сити» (28.04.2024)
    • «Манчестер Сити» 6:0 «Ноттингем Форест» (31.08.2022)
    • «Ноттингем Форест» 1:1 «Манчестер Сити» (18.02.2023)

    Статистика

    «Манчестер Сити»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15
    • Серия поражений: 4 матча подряд

    «Ноттингем Форест»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Без поражений в 6 из 8 последних выездных матчей

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»

    Несмотря на текущие проблемы «Манчестер Сити» с обороной и потерю формы, команда по-прежнему сохраняет высокий атакующий потенциал, и на своем поле они обязаны искать победу. Однако, «Ноттингем Форест» находится в неплохой форме, и команда будет пытаться забить на выезде. Ожидаем, что «Сити» будет доминировать в атаке, но и «Форест» сможет воспользоваться возможными ошибками в обороне соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.50
    • Оба команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 10:15
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