26 ноября на стадионе Бай-Арена «Байер» примет «Зальцбург» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Ожидается важное противостояние в борьбе за выход в плей-офф.
«Байер»
«Байер» уверенно выступает в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов последняя встреча с «Ливерпулем» завершилась разгромным поражением (0:4). Команда набрала 7 очков в группе, и матч с «Зальцбургом» может стать решающим.
Главная сила команды – результативность. Виктор Бонифасе стал ключевой фигурой атаки, забив 8 голов в сезоне. Однако оборона «Байера» оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили 7 голов.
Последние матчи «Байера»:
- «Байер» 5:2 «Хайденхайм»
- «Бохум» 1:1 «Байер»
- «Ливерпуль» 4:0 «Байер»
- «Байер» 0:0 «Штутгарт»
- «Байер» 3:0 «Эльферсберг»
«Зальцбург»
«Зальцбург» занимает последнее место в группе, набрав всего 3 очка. Команда хорошо проявила себя в матче с «Фейеноордом», победив 3:1. Основной ударной силой команды является Карим Конате, который забил 8 голов в сезоне.
Несмотря на успехи в атаке, оборона остается слабым звеном. В пяти последних матчах «Зальцбург» пропустил 5 голов. Стабильность на выезде также вызывает вопросы, о чем свидетельствуют поражения в австрийской Бундеслиге.
Последние матчи «Зальцбурга»:
- «Зальцбург» 1:2 «ЛАСК»
- «Блау-Вайсс Линц» 2:0 «Зальцбург»
- «Фейеноорд» 1:3 «Зальцбург»
- «Зальцбург» 0:0 «ГАК»
- «Зальцбург» 3:0 «Тироль»
Личные встречи
Команды встречались дважды в товарищеских матчах. Последняя игра завершилась ничьей (1:1), а в 2011 году «Байер» одержал уверенную победу (4:0).
Статистика
«Байер»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Забивает в 4 из 5 последних матчей
«Зальцбург»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Байер» – «Зальцбург»
Учитывая силу атаки обеих команд и проблемы в защите, матч обещает быть результативным. «Байер» выглядит более сбалансированным коллективом и должен использовать фактор домашнего поля. «Зальцбург», в свою очередь, способен забить, но вряд ли сможет остановить нападение хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Байера» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
Вероятнее всего, «Байер» одержит победу с комфортным преимуществом, но без сухого результата.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 9.50.
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