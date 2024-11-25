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    • Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Зальцбург», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Байер» – «Зальцбург», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе Бай-Арена «Байер» примет «Зальцбург» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Ожидается важное противостояние в борьбе за выход в плей-офф.

    «Байер»

    «Байер» уверенно выступает в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов последняя встреча с «Ливерпулем» завершилась разгромным поражением (0:4). Команда набрала 7 очков в группе, и матч с «Зальцбургом» может стать решающим.

    Главная сила команды – результативность. Виктор Бонифасе стал ключевой фигурой атаки, забив 8 голов в сезоне. Однако оборона «Байера» оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили 7 голов.

    Последние матчи «Байера»:

    «Зальцбург»

    «Зальцбург» занимает последнее место в группе, набрав всего 3 очка. Команда хорошо проявила себя в матче с «Фейеноордом», победив 3:1. Основной ударной силой команды является Карим Конате, который забил 8 голов в сезоне.

    Несмотря на успехи в атаке, оборона остается слабым звеном. В пяти последних матчах «Зальцбург» пропустил 5 голов. Стабильность на выезде также вызывает вопросы, о чем свидетельствуют поражения в австрийской Бундеслиге.

    Последние матчи «Зальцбурга»:

    Личные встречи

    Команды встречались дважды в товарищеских матчах. Последняя игра завершилась ничьей (1:1), а в 2011 году «Байер» одержал уверенную победу (4:0).

    Статистика

    «Байер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Забивает в 4 из 5 последних матчей

    «Зальцбург»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Пропускает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч «Байер» – «Зальцбург»

    Учитывая силу атаки обеих команд и проблемы в защите, матч обещает быть результативным. «Байер» выглядит более сбалансированным коллективом и должен использовать фактор домашнего поля. «Зальцбург», в свою очередь, способен забить, но вряд ли сможет остановить нападение хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    Вероятнее всего, «Байер» одержит победу с комфортным преимуществом, но без сухого результата.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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