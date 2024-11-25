26 ноября на стадионе Бай-Арена «Байер» примет «Зальцбург» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Ожидается важное противостояние в борьбе за выход в плей-офф.

«Байер»

«Байер» уверенно выступает в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов последняя встреча с «Ливерпулем» завершилась разгромным поражением (0:4). Команда набрала 7 очков в группе, и матч с «Зальцбургом» может стать решающим.

Главная сила команды – результативность. Виктор Бонифасе стал ключевой фигурой атаки, забив 8 голов в сезоне. Однако оборона «Байера» оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили 7 голов.

Последние матчи «Байера»:

«Зальцбург»

«Зальцбург» занимает последнее место в группе, набрав всего 3 очка. Команда хорошо проявила себя в матче с «Фейеноордом», победив 3:1. Основной ударной силой команды является Карим Конате, который забил 8 голов в сезоне.

Несмотря на успехи в атаке, оборона остается слабым звеном. В пяти последних матчах «Зальцбург» пропустил 5 голов. Стабильность на выезде также вызывает вопросы, о чем свидетельствуют поражения в австрийской Бундеслиге.

Последние матчи «Зальцбурга»:

Личные встречи

Команды встречались дважды в товарищеских матчах. Последняя игра завершилась ничьей (1:1), а в 2011 году «Байер» одержал уверенную победу (4:0).

Статистика

«Байер»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Зальцбург»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Байер» – «Зальцбург»

Учитывая силу атаки обеих команд и проблемы в защите, матч обещает быть результативным. «Байер» выглядит более сбалансированным коллективом и должен использовать фактор домашнего поля. «Зальцбург», в свою очередь, способен забить, но вряд ли сможет остановить нападение хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Байера» – коэффициент 1.50

– коэффициент 1.50 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

Вероятнее всего, «Байер» одержит победу с комфортным преимуществом, но без сухого результата.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за коэффициент 9.50.

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