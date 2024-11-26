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  • «Байер» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Байер» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 21:50
Байер
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 0
Завершен
Зальцбург
8' Ф. Вирц (П) 11' А. Гримальдо 30' Ф. Вирц 61' П. Шик 72' А. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
32
Матей Коварж
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К) ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
49
Мусса Йео
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
11
Artem Stepanov
ЦФ
Зальцбург
1
Салько Хамзич
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
33
Николас Капалдо
ЦП
8
Такуму Кавамура
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
14
Шик
4-2-2-1-1
30
Шлагер
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
6
Дьямбу
49
Йео
8
Кларк
10
Глух
19
Конате
5
Хинкапе
13
Артур
13
Артур
5
Хинкапе
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
71
Терзич
27
Гиндо
27
Гиндо
71
Терзич
29
Гурна
22
Байчетич
22
Байчетич
29
Гурна
6
Дьямбу
33
Капалдо
33
Капалдо
6
Дьямбу
8
Кларк
2
Бидструп
2
Бидструп
8
Кларк
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
Остались в запасе
Байер
Зальцбург
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
8
Такуму Кавамура
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
8
Такуму Кавамура
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Байер - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
701
422
Сейвы
2
8
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
23
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
4
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Зальцбург», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Зальцбург»

«Байер» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зальцбург Байер
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