26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-1-1
32
Коварж
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
7
Вирц
14
Шик
4-2-2-1-1
30
Шлагер
37
Дедич
91
Пиатковски
6
Байду
71
Терзич
29
Гурна
6
Дьямбу
49
Йео
8
Кларк
10
Глух
19
Конате
5
Хинкапе
13
Артур
13
Артур
5
Хинкапе
25
Паласиос
24
Гарсия
24
Гарсия
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
71
Терзич
27
Гиндо
27
Гиндо
71
Терзич
29
Гурна
22
Байчетич
22
Байчетич
29
Гурна
6
Дьямбу
33
Капалдо
33
Капалдо
6
Дьямбу
8
Кларк
2
Бидструп
2
Бидструп
8
Кларк
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
Остались в запасе
Байер
Зальцбург
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
8
Такуму Кавамура
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
43
Ben Hawighorst
ЦЗ
40
Франсис Оньека
АП
11
Artem Stepanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Салько Хамзич
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
4
Йон Мельберг
ЦЗ
8
Такуму Кавамура
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Байер - Зальцбург
1
1
Всего ударов по воротам
29
6
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
701
422
Сейвы
2
8
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
23
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
4
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Зальцбург», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Зальцбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»