24 ноября на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 13-го тура Серии А между «Торино» и «Монцей». Обе команды находятся в непростой ситуации в турнирной таблице, и их предстоящая встреча будет важна с точки зрения улучшения положения и возвращения к победам.

«Торино»

«Торино» занимает 11-е место с 14 очками после 12 туров. Команда проигрывает в трех последних матчах и не может найти стабильность в игре. Че Адамс – лучший бомбардир команды, забивший 4 гола в 13 матчах, но его усилий пока не хватает для изменения ситуации. В последних 5 играх «Торино» забил 3 гола и пропустил 7, что говорит о слабости как в атаке, так и в защите.

Основные проблемы «Торино» заключаются в неспособности удержать соперника и контролировать ход игры. Несмотря на то, что команда забивает в каждом из последних трех матчей, этого не хватает для достижения положительного результата. Тем не менее, «Торино» не проигрывает «Монце» в 11 последних встречах, что может вселить уверенность перед этим матчем.

Последние матчи «Торино»:

«Монца»

«Монца» находится на 19-м месте с 8 очками после 12 туров. Команда проигрывает в трех последних матчах и также испытывает значительные проблемы в игре. Дани Мота, лучший бомбардир «Монцы», забил 4 гола в 12 матчах, но это не спасает команду от поражений. В последних 5 играх «Монца» забила 5 голов и пропустила 6.

«Монца» показывает некоторую результативность, забивая в каждом из последних трех матчей, но оборона команды остается слабым местом – «Монца» пропускает в четырех последних играх. Если команда не сможет улучшить игру в обороне, ей будет крайне сложно рассчитывать на очки в этом матче.

Последние матчи «Монцы»:

Личные встречи

«Торино» традиционно успешно играет против «Монцы», не проигрывая ей в 11 последних матчах. Последняя встреча закончилась минимальной победой «Торино» (1:0). Важным фактором является уверенная игра «Торино» в личных встречах, что может придать дополнительный стимул хозяевам.

Последние встречи:

«Торино» 1:0 «Монца»

«Монца» 1:1 «Торино»

«Торино» 1:1 «Монца»

Статистика

«Торино»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия поражений: 3 матча подряд

«Монца»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия поражений: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Торино» – «Монца»

Обе команды находятся в сложной ситуации, что делает этот матч крайне важным с точки зрения попытки выбраться из кризиса. «Торино» имеет преимущество в виде личных встреч, а также играет на своем поле. Несмотря на серию поражений, команда выглядит более уверенной и способной воспользоваться ошибками соперника. «Монца» также имеет свои шансы, особенно учитывая нестабильность обороны «Торино», но, вероятно, этого будет недостаточно.

Скорее всего, матч пройдет в упорной борьбе, но «Торино» удастся добиться минимальной победы, пользуясь ошибками «Монцы» в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Торино» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа хозяев. Рекомендация: 1:0 в пользу «Торино» за 7.00.

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