Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Райо Вальекано», Ла Лига, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Райо Вальекано», Ла Лига, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и эта встреча обещает быть весьма напряженной, учитывая их предыдущие результаты и текущую форму.

    «Севилья»

    «Севилья» занимает 13-е место в таблице с 15 очками после 13 туров. Команда испытывает трудности в последних матчах, потерпев два поражения подряд, включая матч с «Леганесом», который закончился со счетом 0:1. В последних 5 играх «Севилья» забила 6 голов, однако пропустила 8, что подчеркивает проблемы с обороной.

    Лучший бомбардир команды – Доди Лукебакио, забивший 5 голов в 13 матчах, остается основным источником опасности в атаке. Несмотря на недавние неудачи, «Севилья» не проигрывает в 16 из 18 последних матчей против «Райо Вальекано», что может придать уверенности команде перед домашней встречей.

    Последние матчи «Севильи»:

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 12-е место в таблице с 16 очками после 12 туров. Команда показывает нестабильные результаты: их последняя игра против «Лас-Пальмаса» завершилась поражением со счетом 1:3. Однако в последних 5 матчах «Райо» забила 9 голов, что свидетельствует о достаточно агрессивной атакующей линии.

    Лучший бомбардир команды – Хорхе де Фрутос, забивший 3 мяча в 12 матчах. В обороне «Райо Вальекано» играет достаточно уверенно, пропуская в среднем 1 гол за игру в последних 5 встречах, но они испытывают трудности в сохранении стабильности на протяжении всего матча.

    Последние матчи «Райо Вальекано»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Севильей» и «Райо Вальекано» говорит в пользу хозяев поля. «Севилья» не проигрывает в 16 из 18 последних матчей против «Райо Вальекано», что создает ощущение уверенности у команды. Тем не менее, «Райо Вальекано» регулярно забивает в этих встречах, а это значит, что игра, скорее всего, будет напряженной с голевыми моментами с обеих сторон.

    Последние встречи:

    • «Райо Вальекано» 1:2 «Севилья»
    • «Севилья» 2:2 «Райо Вальекано»
    • «Райо Вальекано» 1:1 «Севилья»

    Статистика

    «Севилья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия без поражений против «Райо Вальекано»: 16 из 18 матчей

    «Райо Вальекано»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия голов в последних матчах: забивает в 3 матчах подряд

    Прогноз на матч «Севилья» – «Райо Вальекано»

    Матч между «Севильей» и «Райо Вальекано» обещает быть напряженным и непредсказуемым. Учитывая текущую форму обеих команд, «Севилья» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, чтобы прервать свою серию неудач. «Райо Вальекано», в свою очередь, демонстрирует хорошую атаку, что может создать проблемы для нестабильной обороны хозяев.

    Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота друг друга, однако небольшое преимущество в этом матче, скорее всего, останется за «Севильей» благодаря их историческому доминированию и поддержке болельщиков на домашнем стадионе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Севильи» или ничья (1X) – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом. Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 8.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 