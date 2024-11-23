24 ноября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и эта встреча обещает быть весьма напряженной, учитывая их предыдущие результаты и текущую форму.

«Севилья»

«Севилья» занимает 13-е место в таблице с 15 очками после 13 туров. Команда испытывает трудности в последних матчах, потерпев два поражения подряд, включая матч с «Леганесом», который закончился со счетом 0:1. В последних 5 играх «Севилья» забила 6 голов, однако пропустила 8, что подчеркивает проблемы с обороной.

Лучший бомбардир команды – Доди Лукебакио, забивший 5 голов в 13 матчах, остается основным источником опасности в атаке. Несмотря на недавние неудачи, «Севилья» не проигрывает в 16 из 18 последних матчей против «Райо Вальекано», что может придать уверенности команде перед домашней встречей.

Последние матчи «Севильи»:

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 12-е место в таблице с 16 очками после 12 туров. Команда показывает нестабильные результаты: их последняя игра против «Лас-Пальмаса» завершилась поражением со счетом 1:3. Однако в последних 5 матчах «Райо» забила 9 голов, что свидетельствует о достаточно агрессивной атакующей линии.

Лучший бомбардир команды – Хорхе де Фрутос, забивший 3 мяча в 12 матчах. В обороне «Райо Вальекано» играет достаточно уверенно, пропуская в среднем 1 гол за игру в последних 5 встречах, но они испытывают трудности в сохранении стабильности на протяжении всего матча.

Последние матчи «Райо Вальекано»:

Личные встречи

История личных встреч между «Севильей» и «Райо Вальекано» говорит в пользу хозяев поля. «Севилья» не проигрывает в 16 из 18 последних матчей против «Райо Вальекано», что создает ощущение уверенности у команды. Тем не менее, «Райо Вальекано» регулярно забивает в этих встречах, а это значит, что игра, скорее всего, будет напряженной с голевыми моментами с обеих сторон.

Последние встречи:

«Райо Вальекано» 1:2 «Севилья»

«Севилья» 2:2 «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» 1:1 «Севилья»

Статистика

«Севилья»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без поражений против «Райо Вальекано»: 16 из 18 матчей

«Райо Вальекано»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия голов в последних матчах: забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Севилья» – «Райо Вальекано»

Матч между «Севильей» и «Райо Вальекано» обещает быть напряженным и непредсказуемым. Учитывая текущую форму обеих команд, «Севилья» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, чтобы прервать свою серию неудач. «Райо Вальекано», в свою очередь, демонстрирует хорошую атаку, что может создать проблемы для нестабильной обороны хозяев.

Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота друг друга, однако небольшое преимущество в этом матче, скорее всего, останется за «Севильей» благодаря их историческому доминированию и поддержке болельщиков на домашнем стадионе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Севильи» или ничья (1X) – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом. Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за 8.00.

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