24.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-3-1-2
25
Фернандес
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
8
Гудель
6
Локонга
97
Соу
11
Лукебакио
10
Фернандес
16
Ромеро
4-1-2-3
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
2
Мумин
29
Чаваррия
6
Гумбау
8
Лопес
23
Валентин
19
де Фрутос
11
Нтека
18
Гарсия
17
Педроса
4
Барко
4
Барко
17
Педроса
10
Фернандес
16
Навас
16
Навас
10
Фернандес
97
Соу
24
Санчес
24
Санчес
97
Соу
11
Лукебакио
10
Сусо
10
Сусо
11
Лукебакио
11
Нтека
4
Диас
4
Диас
11
Нтека
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
24
Лежен
7
Палазон
7
Палазон
24
Лежен
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
6
Гумбау
10
Камельо
10
Камельо
6
Гумбау
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
2
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
3
Количество передач
413
380
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Райо Вальекано», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»