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  • «Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 17:05
Севилья
24.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
27' Д. Соу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-3-1-2
25
Фернандес
17
Педроса
5
Баде
4
Салас
22
Кармона
8
Гудель
6
Локонга
97
Соу
11
Лукебакио
10
Фернандес
16
Ромеро
4-1-2-3
13
Баталья
17
Рацу
24
Лежен
2
Мумин
29
Чаваррия
6
Гумбау
8
Лопес
23
Валентин
19
де Фрутос
11
Нтека
18
Гарсия
17
Педроса
4
Барко
4
Барко
17
Педроса
10
Фернандес
16
Навас
16
Навас
10
Фернандес
97
Соу
24
Санчес
24
Санчес
97
Соу
11
Лукебакио
10
Сусо
10
Сусо
11
Лукебакио
11
Нтека
4
Диас
4
Диас
11
Нтека
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
24
Лежен
7
Палазон
7
Палазон
24
Лежен
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
6
Гумбау
10
Камельо
10
Камельо
6
Гумбау
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
2
1
5
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
14
Офсайды
0
3
Количество передач
413
380
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Райо Вальекано», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Райо Вальекано»

«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Севилья
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