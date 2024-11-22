23 ноября на стадионе «де Гран Канария» «Лас-Пальмас» встретится с «Мальоркой» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Обе команды борются за улучшение своих позиций в таблице, и матч обещает быть напряженным.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» занимает 16-е место с 12 очками после 13 туров. Команда постепенно находит свою игру: за последние 5 матчей они забили 14 голов, демонстрируя эффективную атаку. Хайме Мата, с 4 голами в 12 матчах, возглавляет атакующую линию команды. Дома «Лас-Пальмас» традиционно играет уверенно, что дает им шанс против «Мальорки».
Последние матчи «Лас-Пальмас»:
- «Райо Вальекано» 1:3 «Лас-Пальмас»
- «Атлетико» 2:0 «Лас-Пальмас»
- «Онтиньена» 0:7 «Лас-Пальмас» (Кубок)
- «Лас-Пальмас» 1:0 «Жирона»
- «Валенсия» 2:3 «Лас-Пальмас»
«Мальорка»
«Мальорка» находится на 9-м месте с 18 очками. Однако команда испытывает трудности с результативностью: за последние 5 матчей они забили всего 2 гола. Ведат Мурики – лучший бомбардир команды, но его два гола за 10 матчей не впечатляют. На выезде «Мальорка» редко добивается успеха, что усложняет их задачу в этом матче.
Последние матчи «Мальорки»:
- «Мальорка» 0:1 «Атлетико»
- «Алавес» 1:0 «Мальорка»
- «Мальорка» 0:0 «Атлетик»
- «Мальорка» 1:0 «Райо Вальекано»
- «Эспаньол» 2:1 «Мальорка»
Личные встречи
В последних встречах наблюдается баланс: команды часто играют вничью, а побеждает тот, кто лучше использует свои шансы. «Лас-Пальмас» более успешен дома, не проигрывая в 7 из 8 последних игр против «Мальорки» на своем поле.
Последние встречи:
- «Мальорка» 1:0 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Мальорка»
- «Лас-Пальмас» 1:1 «Мальорка»
Статистика
«Лас-Пальмас»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия забитых голов: 4 матча
«Мальорка»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без побед: 3 матча
Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Мальорка»
Учитывая текущую форму, «Лас-Пальмас» выглядит более уверенно, особенно на своем поле. «Мальорке» будет трудно прервать свою серию неудач. Мы ожидаем, что хозяева добьются минимальной победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Лас-Пальмас» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Лас-Пальмас» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Скорее всего, матч завершится с минимальным перевесом в пользу хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Лас-Пальмас» за коэффициент 6.50.
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