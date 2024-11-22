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    • Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Мальорка», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лас-Пальмас» – «Мальорка», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «де Гран Канария» «Лас-Пальмас» встретится с «Мальоркой» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Обе команды борются за улучшение своих позиций в таблице, и матч обещает быть напряженным.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» занимает 16-е место с 12 очками после 13 туров. Команда постепенно находит свою игру: за последние 5 матчей они забили 14 голов, демонстрируя эффективную атаку. Хайме Мата, с 4 голами в 12 матчах, возглавляет атакующую линию команды. Дома «Лас-Пальмас» традиционно играет уверенно, что дает им шанс против «Мальорки».

    Последние матчи «Лас-Пальмас»:

    «Мальорка»

    «Мальорка» находится на 9-м месте с 18 очками. Однако команда испытывает трудности с результативностью: за последние 5 матчей они забили всего 2 гола. Ведат Мурики – лучший бомбардир команды, но его два гола за 10 матчей не впечатляют. На выезде «Мальорка» редко добивается успеха, что усложняет их задачу в этом матче.

    Последние матчи «Мальорки»:

    Личные встречи

    В последних встречах наблюдается баланс: команды часто играют вничью, а побеждает тот, кто лучше использует свои шансы. «Лас-Пальмас» более успешен дома, не проигрывая в 7 из 8 последних игр против «Мальорки» на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Мальорка» 1:0 «Лас-Пальмас»
    • «Лас-Пальмас» 1:1 «Мальорка»
    • «Лас-Пальмас» 1:1 «Мальорка»

    Статистика

    «Лас-Пальмас»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия забитых голов: 4 матча

    «Мальорка»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без побед: 3 матча

    Прогноз на матч «Лас-Пальмас» – «Мальорка»

    Учитывая текущую форму, «Лас-Пальмас» выглядит более уверенно, особенно на своем поле. «Мальорке» будет трудно прервать свою серию неудач. Мы ожидаем, что хозяева добьются минимальной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лас-Пальмас» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Лас-Пальмас» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, матч завершится с минимальным перевесом в пользу хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Лас-Пальмас» за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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