23 ноября на стадионе «Месталья» «Валенсия» принимает «Бетис» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Гости подходят к матчу в статусе фаворита, благодаря текущей форме и уверенной атаке, тогда как хозяева находятся в кризисе.

«Валенсия»

«Валенсия» переживает сложный период, занимая последнее место в таблице с 7 очками после 11 игр. Команда не выигрывает в 5 матчах подряд, что серьезно отражается на еe психологическом состоянии. В атаке выделяется Уго Дуро, однако два забитых мяча в 9 играх – скромный показатель для ведущего нападающего. Проблемы в обороне становятся ключевым фактором, команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах.

Последние матчи «Валенсии»:

«Бетис»

«Бетис» подходит к матчу на 7-м месте с 20 очками. Команда не проигрывает на протяжении 4 матчей, показывая стабильную и уверенную игру. Нападающий Витор Роке в хорошей форме, забив 5 голов в 14 матчах. В последних 5 играх «Бетис» забивает 12 мячей, что свидетельствует о мощной атакующей линии.

Последние матчи «Бетиса»:

Личные встречи

В последних матчах «Бетис» уверенно играет против «Валенсии», победив в 3 из 5 последних встреч. История противостояний показывает, что «Бетис» часто добивается успеха как дома, так и на выезде.

Последние встречи:

«Валенсия» 1:2 «Бетис»

«Бетис» 3:0 «Валенсия»

«Бетис» 1:1 «Валенсия»

Статистика

«Валенсия»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без побед: 5 матчей

«Бетис»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 7 матчей

Прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис»

Ожидается матч с доминированием «Бетиса» благодаря их сильной атаке и стабильной форме. «Валенсия» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, но проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль в их поражении.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бетиса» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Бетиса» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бетиса» за коэффициент 8.00.

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