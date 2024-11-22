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    • Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Бетис», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Валенсия» – «Бетис», Ла Лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Месталья» «Валенсия» принимает «Бетис» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Гости подходят к матчу в статусе фаворита, благодаря текущей форме и уверенной атаке, тогда как хозяева находятся в кризисе.

    «Валенсия»

    «Валенсия» переживает сложный период, занимая последнее место в таблице с 7 очками после 11 игр. Команда не выигрывает в 5 матчах подряд, что серьезно отражается на еe психологическом состоянии. В атаке выделяется Уго Дуро, однако два забитых мяча в 9 играх – скромный показатель для ведущего нападающего. Проблемы в обороне становятся ключевым фактором, команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Валенсии»:

    «Бетис»

    «Бетис» подходит к матчу на 7-м месте с 20 очками. Команда не проигрывает на протяжении 4 матчей, показывая стабильную и уверенную игру. Нападающий Витор Роке в хорошей форме, забив 5 голов в 14 матчах. В последних 5 играх «Бетис» забивает 12 мячей, что свидетельствует о мощной атакующей линии.

    Последние матчи «Бетиса»:

    Личные встречи

    В последних матчах «Бетис» уверенно играет против «Валенсии», победив в 3 из 5 последних встреч. История противостояний показывает, что «Бетис» часто добивается успеха как дома, так и на выезде.

    Последние встречи:

    • «Валенсия» 1:2 «Бетис»
    • «Бетис» 3:0 «Валенсия»
    • «Бетис» 1:1 «Валенсия»

    Статистика

    «Валенсия»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия без побед: 5 матчей

    «Бетис»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 7 матчей

    Прогноз на матч «Валенсия» – «Бетис»

    Ожидается матч с доминированием «Бетиса» благодаря их сильной атаке и стабильной форме. «Валенсия» постарается воспользоваться преимуществом домашнего поля, но проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль в их поражении.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бетиса» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Бетиса» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Бетиса» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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