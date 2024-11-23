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  • «Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 14:50
Валенсия
23.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
8' С. Таррега 50' У. Дуро 53' У. Дуро 56' Д. Лопес
14' У. Дуро (АГ) 66' Л. Авила
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
15
Карлос Гуирао
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
3
Гасиоровски
14
Гайя
5
Барренечеа
20
Фулкье
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-2-2-2
1
Силва
20
Сабали
5
Бартра
4
Натан
15
Перро
15
Гуирао
5
Альтимира
24
Руйбаль
10
Эз Абде
9
Роке
14
Лосада
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
16
Лопес
11
Валера
11
Валера
16
Лопес
15
Гуирао
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
15
Гуирао
9
Роке
11
Диао
11
Диао
9
Роке
24
Руйбаль
94
Бакамбу
94
Бакамбу
24
Руйбаль
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
14
Лосада
6
Авила
6
Авила
14
Лосада
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
16
Офсайды
4
6
Количество передач
416
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Бетис»

«Валенсия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Валенсия
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