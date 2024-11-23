23.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
3
Гасиоровски
14
Гайя
5
Барренечеа
20
Фулкье
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-2-2-2
1
Силва
20
Сабали
5
Бартра
4
Натан
15
Перро
15
Гуирао
5
Альтимира
24
Руйбаль
10
Эз Абде
9
Роке
14
Лосада
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
16
Лопес
11
Валера
11
Валера
16
Лопес
15
Гуирао
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
15
Гуирао
9
Роке
11
Диао
11
Диао
9
Роке
24
Руйбаль
94
Бакамбу
94
Бакамбу
24
Руйбаль
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
14
Лосада
6
Авила
6
Авила
14
Лосада
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
16
Офсайды
4
6
Количество передач
416
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Бетиса», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»